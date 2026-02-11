Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian gần đây. Trước khi nhập viện, nam thanh niên xuất hiện tình trạng mệt mỏi, khó thở tăng dần. Sau đó, bệnh nhân lơ mơ và nhanh chóng hôn mê.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân suy hô hấp cấp, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, được rút ống nội khí quản, ý thức tỉnh táo và xuất viện.

Nhiều ca ngộ độc nặng vì thuốc lá điện tử

TS.BS Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, thuốc lá điện tử thường được quảng cáo là “an toàn hơn thuốc lá truyền thống”. Tuy nhiên, thực tế tại các trung tâm hồi sức tích cực cho thấy nhiều trường hợp ngộ độc nặng, thậm chí đe dọa tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm này.

Theo TS.BS Hải, dung dịch trong thuốc lá điện tử không chỉ chứa nicotine mà còn có nhiều chất phụ gia, hương liệu và dung môi. Khi bị làm nóng, các thành phần này có thể tạo ra các hợp chất độc hại, gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể.

Người dân sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị ngộ độc nicotine cấp tính; tổn thương phổi cấp; rối loạn thần kinh; rối loạn tim mạch...

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

“Trong nhiều trường hợp, người dùng không biết chính xác mình đang hít phải những chất gì. Đáng lo ngại, sản phẩm có mùi vị hấp dẫn dễ khiến giới trẻ chủ quan, sử dụng thường xuyên, từ đó làm tăng nguy cơ ngộ độc”, TS.BS Hải cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, nếu xuất hiện các biểu hiện sau, người dân cần đến cơ sở y tế ngay:

- Buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt.

- Khó thở, thở nhanh, đau tức ngực.

- Tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp.

- Co giật, lú lẫn, lơ mơ hoặc hôn mê.

TS.BS Hải nhấn mạnh, người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không nên sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Những người đang sử dụng cần chủ động ngừng sớm và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Gia đình cần quan tâm, theo dõi và định hướng sức khỏe cho con em. Nhà trường và các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử.

“Ngộ độc thuốc lá điện tử có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả người trẻ khỏe mạnh. Từ ngày 1/1/2025, Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn lưu hành trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Đáng lo ngại, một số chế phẩm có thể bị pha trộn chất ma túy dạng lỏng hoặc các chất hướng thần không rõ nguồn gốc, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và gây tổn thương nặng nề, đặc biệt với hệ thần kinh đang phát triển ở người trẻ", TS.BS Hải thông tin.