Một ngày trước khi nhập viện, bé ngồi xe tập đi (xe tròn) thì không may bị ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất cứng. Sau tai nạn, trẻ quấy khóc nhiều nhưng chưa có biểu hiện bất thường rõ ràng nên gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, trẻ bắt đầu li bì, bỏ bú. Lo lắng trước diễn biến bất thường, người thân lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tụ máu não nặng, gây chèn ép não, đe dọa trực tiếp tính mạng. Sau khi hội chẩn liên khoa giữa Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Nhi và Phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh nhi được chỉ định mổ khẩn cấp.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở sọ lấy khối máu tụ, giải phóng áp lực nội sọ nhằm ngăn ngừa tổn thương não tiến triển. Ca mổ diễn ra khẩn trương, chính xác, khối máu tụ được lấy ra an toàn. Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi sát tại phòng hồi sức Khoa Nhi. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn ngã xe tròn ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương sọ não. Không ít trường hợp ban đầu trẻ chỉ quấy khóc, song tổn thương não có thể diễn tiến âm thầm và trở nặng sau vài giờ đến vài ngày.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hết sức thận trọng khi cho trẻ sử dụng xe tập đi. Khi bé bị ngã, đập đầu hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nôn, li bì, bỏ bú, co giật…, cần đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.