Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Chí Phát (29 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Bị can Từ Chí Phát tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra, rạng sáng 11/1, Phát điều khiển xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, với mục đích tìm người đeo vàng để cướp giật. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Tân Lược (trên Quốc lộ 54), Phát phát hiện bà N.T.K.N (65 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang đeo dây chuyền vàng nên áp sát, giật đứt sợi dây rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chưa dừng lại, trên đường tẩu thoát qua khu hành chính xã Tân Quới (Vĩnh Long), đối tượng tiếp tục giật đứt dây chuyền của một phụ nữ khác. Do dây chuyền bị đứt và rơi xuống đường, Phát không chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân.

Tiếp đó, khi di chuyển trên tuyến đường tỉnh 908 (ấp Hòa An, xã Mỹ Thuận), Phát thấy người đàn ông đeo dây chuyền vàng (trọng lượng 12 chỉ). Đối tượng liền áp sát giật dây chuyền khiến nạn nhân té ngã, song không lấy được tài sản.

Sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp giật tại Vĩnh Long, Phát chạy xe về hướng tỉnh Tây Ninh. Số tài sản cướp được, đối tượng đem bán và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã truy vết, bắt giữ Từ Chí Phát tại phường Đông Hưng Thuận (TPHCM), sau đó di lý về Vĩnh Long để phục vụ điều tra.