Đúng như dự đoán, trong trận tái đấu Hisamitsu Springs ở vòng tứ kết giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thua 0-3. Như vậy, đội bóng áo xanh chính thức khép lại hành trình ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Thanh Thúy, chủ công đến từ Việt Nam tiếp tục có một trận đấu ghi dấu ấn. Đây là lần cuối cô khoác áo Gunma Green Wings. Ở mùa giải vừa qua, "4T" đóng góp công lớn vào thành tích xếp hạng 7 BXH và có mặt ở vòng tứ kết của Gunma Green Wings.

Sau khi chia tay giải giải Nhật Bản, Thanh Thúy lập tức về nước tiếp tục thi đấu trong màu áo CLB chủ quản VTV Bình Điền Long An. Đội bóng miền Tây hiện đang thi đấu tại giải VĐQG 2026. Trước đó, đội bóng đội bóng của HLV Ngọc Hoa đăng ký Thanh Thúy trong danh sách 14 VĐV chính thức tham dự vòng 1 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội).

Ở trận gần nhất, VTV Bình Điền Long An đánh bại Hưng Yên 3-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH giải bóng chuyền VĐQG. Với việc sắp có thêm tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy, nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ rất đáng gờm ở phần còn lại của mùa giải năm nay.