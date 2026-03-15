Sau khi lội ngược dòng thắng 3-1 trước Okayama Seagulls, Gunma Green Wings có tâm lý thoải mái khi tái đấu đối thủ trong trận đấu diễn ra vào lúc 11h05 ngày 15/3. Ở trận đấu này, đội bóng của Thanh Thúy thi đấu tập trung hơn nên không mắc nhiều sai sót như trận trước.

Thanh Thúy có phong độ ổn định.

Thi đấu áp đảo đối thủ, Gunma Green Wings giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (25/22, 25/23, 25/22). Đây là chiến thắng thứ 22 của đội bóng áo xanh ở mùa giải năm nay, qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ 7 trên BXH.

Với cá nhân Thanh Thúy, chủ công đến từ Việt Nam ghi 10 điểm ở trận đấu này và là người có điểm số cuối cùng khép lại chiến thắng cho Gunma Green Wings. Bên kia chiến tuyến, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng ghi được 10 điểm.

Như vậy, ở cả hai trận gặp nhau, đội của Thanh Thúy đều thắng đội của Bích Thủy. Cả hai đều thi đấu nổi bật và có màn đối đầu rất thú vị trên đất Nhật Bản.