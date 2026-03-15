Jannik Sinner tiếp tục phong độ ấn tượng khi vượt qua Alexander Zverev với tỷ số 2-0 (6-2, 6-4) tại bán kết Indian Wells 2026, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào chung kết giải Masters 1000 danh giá này.

Ngay từ đầu trận, tay vợt người Italia đã nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng áp đặt thế trận. Sinner liên tục gây sức ép bằng những cú đánh cuối sân uy lực, khiến Zverev gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Kết quả, anh sớm giành break quan trọng và khép lại set đầu tiên với chiến thắng cách biệt 6-2.

Jannik Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells - Ảnh: ATP Tour

Bước sang set hai, Zverev nỗ lực cải thiện thế trận và thi đấu chắc chắn hơn. Tuy nhiên, Sinner vẫn duy trì sự ổn định đáng nể trong các pha giao bóng cũng như khả năng điều bóng chính xác. Tay vợt số một Italia tận dụng tốt cơ hội để bẻ game giao bóng của đối thủ, trước khi khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Sinner lần đầu góp mặt ở trận chung kết Indian Wells, một trong những giải đấu Masters 1000 danh giá nhất mùa giải.

Với phong độ hiện tại, tay vợt 24 tuổi đang cho thấy anh là ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại “thiên đường quần vợt” ở California năm nay.