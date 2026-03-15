Daniil Medvedev tạo nên cú sốc lớn tại bán kết Indian Wells 2026 khi đánh bại tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz với tỷ số 2-0 (6-3, 7-6). Chiến thắng thuyết phục này giúp tay vợt người Nga giành quyền vào chung kết giải Masters 1000 danh giá tại California.

Kinh nghiệm giúp Medvedev gieo sầu cho Alcaraz - Ảnh: ATP Tour

Ngay từ đầu trận, Medvedev đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. Lối đánh bền bỉ cùng khả năng phòng ngự chắc chắn giúp anh hạn chế tối đa những pha tấn công tốc độ của Alcaraz. Tay vợt người Nga sớm giành break quan trọng để khép lại set đầu với chiến thắng 6-3.

Sang set hai, Alcaraz thi đấu quyết tâm hơn và liên tục gây sức ép bằng những cú đánh uy lực từ cuối sân. Tuy nhiên, Medvedev vẫn giữ được sự ổn định đáng nể, buộc set đấu phải phân định bằng loạt tie-break.

Medvedev chạm trán Jannik Sinner ở chung kết - Ảnh: ATP Tour

Trong thời khắc quyết định, bản lĩnh của Medvedev lên tiếng khi anh giành chiến thắng 7-3 ở loạt tie-break, qua đó khép lại trận đấu sau hai set căng thẳng.

Kết quả này đưa Medvedev vào chung kết Indian Wells 2026, gặp Jannik Sinner - nơi anh sẽ tiếp tục hướng tới danh hiệu Masters quan trọng trong mùa giải năm nay.