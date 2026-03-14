Trưa 14/3, khán giả Việt Nam được chứng kiến màn so tài rất thú vị giữa Thanh Thúy và Bích Thủy tại giải VĐQG Nhật Bản. Thanh Thúy là trụ cột quan trọng của Gunma Green Wings, trong khi Bích Thủy cũng là tay đập hàng đầu trong màu áo Okayama Seagulls.

Đúng như sự chờ đợi của người hâm mộ, cả hai tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam đều thể hiện phong độ tốt, chơi nổi bật trong trận đấu. Thanh Thúy chơi ở vị trí đối chuyền, ghi 14 điểm (10 điểm tấn công hiệu suất 32.26%, 2 điểm chắn bóng, 2 điểm phát bóng) và tiếp tục hỗ trợ khâu phòng ngự, còn Bích Thủy dù thi đấu ở phụ công nhưng ghi được 13 điểm (10 điểm tấn công, hiệu suất 38.46% cùng 3 điểm chắn bóng).

Thanh Thúy và các đồng đội lội ngược dòng giành chiến thắng.

Ở trận đấu này, các cô gái Gunma mất tập trung và để cho Okayama tạo ra khoảng cách dẫn điểm sâu. Dù cố gắng rút ngắn cách biệt nhưng đội bóng của Thanh Thuý vẫn đành chấp nhận thua Okayama 21/25 ở set đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, ở 3 set đấu còn lại Gunma thể hiện được đẳng cấp của mình, giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Dù đã thi đấu rất xuất sắc nhưng Bích Thuỷ không thể giúp Okayama tạo ra bất ngờ trước một Gunma sở hữu nhiều mũi tấn công chất lượng.

Vào lúc 11h05 ngày 15/3, Gunma Green Wings tái đấu Okayama Seagulls. Nếu không có bất ngờ nào, nhiều khả năng đội bóng của Thanh Thúy tiếp tục giành chiến thắng.