Sau khi thắng Cameron Norrie (thắng 6-3, 6-4, trong 1 giờ 33 phút), Carlos Alcaraz nói rằng vẫn chưa phải lúc để uống “Dropshot” – loại cocktail chính thức của giải Indian Wells. Chưa phải bây giờ. Có lẽ là tối Chủ nhật (giờ địa phương).

“Tôi vẫn chưa thử nó, nhưng khi giải đấu kết thúc có lẽ tôi sẽ uống để xem mùi vị thế nào. Nhưng chưa phải lúc này… Tạm thời tôi chọn thực hiện những cú bỏ nhỏ”, tay vợt số 1 thế giới đùa, sau khi giành vé vào bán kết.

Alcaraz vượt qua “Big 3” về số chiến thắng sau 200 trận sân cứng. Ảnh: EFE

Khi được hỏi về kỹ năng đặc biệt mà anh rất thành thạo – cú chạm bóng nhẹ nhàng để quả bóng chết ngay sau khi vượt qua lưới – Alcaraz cũng đưa ra lựa chọn của mình: “Tôi nghĩ Corentin Moutet có cảm giác bóng tốt nhất, dù cú chạm của Novak Djokovic cũng tuyệt vời. Và của Grigor Dimitrov nữa”.

Alcaraz đang rất hạnh phúc. Không chỉ vì anh lọt vào bán kết tại California năm thứ 5 liên tiếp – thành tích trước đây chỉ có Rafael Nadal và Novak Djokovic từng làm được. Mọi thứ đơn giản là đang vận hành trơn tru.

Trong suốt một năm qua, anh liên tục tích lũy chiến thắng. Quan trọng hơn là cảm giác thi đấu, điều càng được củng cố trong 3 tháng đầu năm nay, khi anh thể hiện khả năng tập trung đáng kinh ngạc.

Ở tuổi 22, thi đấu với góc nhìn mà thường chỉ kinh nghiệm mới mang lại, kết hợp điều mà mọi HLV đều mơ ước: cái đầu tỉnh táo, chiến thuật và những cú đánh. Sự cân bằng. Một dạng hòa hợp gần như hoàn hảo, thể hiện qua từng ngày thi đấu.

Anh không đánh mất bản sắc của mình, vẫn tung hứng bóng như một nghi thức trước trận, vẫn hòa vào trò vui với nhóm khán giả và thậm chí khoác lên mình bộ đồ con ong. “Họ bảo ‘mặc đi, mặc đi’, nên tôi làm theo họ”.

Nhưng đồng thời, Alcaraz cũng tiến thêm từng nấc trong sự tiến hóa, biến anh thành một cỗ máy thi đấu thực thụ.

Trận gặp Cameron Norrie là trận thứ 200 của anh trên mặt sân cứng. Anh có 158 chiến thắng, vượt qua đối thủ Jannik Sinner (154 thắng), đồng thời bỏ xa nhiều tượng đài lịch sử Novak Djokovic (153), Pete Sampras (155), Andre Agassi (152), Rafael Nadal (150) hay Roger Federer (145).

Xét tổng thể, hiện tại Alcaraz đang đi theo dấu chân của Federer về hiệu suất thi đấu, với tỷ lệ thắng trung bình lên tới 82% (tính những tay vợt có tối thiểu 200 trận). Con số này gần như tương đương Nadal và huyền thoại Thụy Điển Bjorn Borg, cao hơn Rod Laver hay chính Sinner (79%).

Alcaraz mặc đồ con ong nhảy múa cùng khán giả. Nguồn: X