Sau 1 tuần được nghỉ, Gunma Green Wings trở lại thi đấu tại vòng 18 giả bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Đối thủ của Thanh Thuý và các đồng đội ở vòng đấu này là NEC Red Rockets, đội bóng đang xếp vị trí số 1 trên BXH.

Ở 2 trận đấu giai đoạn lượt đi, Gunma đều thua nhanh sau 3 set đấu. Đội bóng áo xanh quyết tâm đòi món nợ trong cuộc tái đấu diễn ra vào lúc 11h05 hôm nay (28/2).

Dù chơi tốt hơn, có nhiều thời điểm giằng co điểm số với đối thủ, nhưng Gunma Green Wings vẫn không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thua 0-3 (22/25, 17/25, 25/27). Trong trận đấu này, Thanh Thúy chơi rất ấn tượng, ghi nhiều điểm nhất đội.

Ngày 1/3, Thanh Thúy cùng các đồng đội gặp lại NEC Red Rockets. Đây tiếp tục là một trận đấu được dự báo khó khăn với Gunma Green Wings.

Ở một diễn biến khác, Vi Thị Như Quỳnh cùng Medan Falcons bước vào trận đấu cuối cùng tại Proliga 2026 (Indonesia). Đối đầu Jakarta Popsivo, đội bóng của Như Quỳnh nhận thất bại 0-3.

Như vậy, Medan Falcons khép lại mùa giải với 12 trận toàn thua, xếp hạng 6/6 chung cuộc. Vi Thị Như Quỳnh dự kiến về nước vào ngày 1/3, cùng CLB Hà Nội chuẩn bị cho giải VĐQG 2026.