Sau hơn 1 tháng tập luyện, Trần Thị Thanh Thúy nhiều khả năng có trận ra mắt chính thức Gunma Green Wings trong ngày mở màn giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26. Đây là trận đấu mà đội bóng của Thanh Thúy được chơi trên sân nhà, tiếp đón đối thủ Queenseis Kariya, lúc 11h05 ngày 12/10.

Thành Thúy là một trong 3 ngoại binh của Gunma Green Wings, cùng với Nasya Dimitrova (Bulgaria) và Olivia Rozanski (Ba Lan). Với chiều cao 1m90, cô là chủ công cao nhất của Gunma Green Wings ở thời điểm hiện tại.

Trần Thị Thanh Thúy rất tự tin.

Trước khi tranh tài tại giải VĐQG, đội bóng của Thanh Thúy có một vài trận giao hữu. Tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng tấn công, đồng thời ngày càng hoàn thiện bước 1.

Đây là lần thứ 2 Thanh Thúy thi đấu tại Nhật Bản. Nếu như trước đây trong màu áo PFU BlueCats, "4T" được giao nhiệm vụ ở vị trí phụ công trái, thì tại Gunma Green Wings, cô trở lại vị trí sở trường. Điều này giúp tay đập sinh năm 1997 rất tự tin.

Với phong độ cao cùng những gì thể hiện thời gian qua, việc Thanh Thúy được đánh chính ngay trận mở màn mùa giải mới trong màu áo Gunma Green Wings không phải là điều bất ngờ. Thậm chí chủ công 28 tuổi hoàn toàn có thể thi đấu thăng hoa khi được các CĐV đội nhà cổ vũ, được HLV trưởng và các đồng đội tin tưởng.