Highlights Daniil Medvedev 2-0 Alex de Minaur:

Daniil Medvedev tiếp tục thể hiện phong độ đẳng cấp tại Thượng Hải Masters khi vượt qua Alex De Minaur sau hai set căng thẳng nhưng đầy bản lĩnh.

Daniil Medvedev giành vé vào bán kết sau 2 set - Ảnh: Tennis Passion

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, cả hai tay vợt đều nhập cuộc thận trọng, tạo nên thế trận giằng co với nhiều pha đôi công tốc độ cao. Bước ngoặt đến ở game thứ 5 khi Medvedev tận dụng sai lầm nhỏ của đối thủ để giành break quý giá.

Dù rất nỗ lực đòi lại break với nhiều tình huống ép sân liên tiếp, De Minaur vẫn không thể xuyên thủng khả năng phòng ngự bền bỉ của tay vợt người Nga. Medvedev duy trì sự chắc chắn trong các pha giao bóng và khép lại set đầu với tỷ số 6-4.

Hai cặp đấu bán kết Thượng Hải Masters 2025 - Ảnh: ATP

Sang set 2, De Minaur tăng tốc, liên tục di chuyển dọc sân nhằm gây áp lực. Tuy nhiên, Medvedev cho thấy sự bình tĩnh và chính xác trong những thời điểm then chốt. Anh giành thêm một break quan trọng để tiếp tục thắng 6-4, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Với kết quả này, tay vợt người Nga tiến vào bán kết Thượng Hải Masters 2025, nơi anh sẽ chạm trán tay vợt người Pháp Arthur Rinderknech.