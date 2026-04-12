Highlights Carlos Alcaraz 0-2 Jannik Sinner

Carlos Alcaraz đã có màn trình diễn bản lĩnh để đánh bại Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-3) trong trận chung kết, qua đó tạo nên cột mốc lịch sử tại hệ thống Masters 1000.

Trước trận, Alcaraz được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng trên sân đất nện với 26 chiến thắng trong 27 trận gần nhất. Tuy nhiên, Sinner đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng lối chơi ổn định và hiệu quả.

Sinner đang có phong độ không thể ngăn cản - Ảnh: RG

Set đầu diễn ra giằng co khi Sinner sớm mất break nhưng nhanh chóng đòi lại thế cân bằng. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, tay vợt người Italia vẫn kéo trận đấu vào loạt tie-break. Tại đây, sự chắc chắn giúp Sinner vượt lên dẫn 5-2 và khép lại set đấu khi Alcaraz mắc lỗi kép đáng tiếc.

Sang set hai, Alcaraz có khởi đầu tốt hơn với break sớm, nhưng lại đánh mất lợi thế vì những sai lầm liên tiếp. Sinner tận dụng cơ hội, bẻ lại game và dần chiếm thế chủ động.

Bước ngoặt đến ở game thứ 6 khi Alcaraz không thể bảo vệ game giao bóng, trước khi tiếp tục sụp đổ ở thời điểm quyết định.

Chung cuộc, Sinner thắng 7-6(5), 6-3 sau 2 giờ 15 phút thi đấu. Chiến thắng này không chỉ giúp anh tái chiếm ngôi số 1 thế giới mà còn đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt thứ ba, sau Djokovic và Nadal, vô địch 4 giải Masters 1000 liên tiếp.