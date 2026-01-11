Sau khi để thua Queenseis Kariya 0-3 ở trận đầu tiên giai đoạn lượt về giải bóng chuyền Nhật Bản, Gunma Green Wings quyết tâm đòi nợ đối thủ. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của Trần Thị Thanh Thúy nhập cuộc rất hứng khởi.

Dù vậy, việc mắc nhiều lỗi ở bước 1 khiến Gunma Green Wings thua trong set 1 với tỉ số 18/25. Sang set 2, hai đội thi đấu gaiwngf co. Ở thời điểm giữa set, Queenseis Kariya vượt lên dẫn 5 điểm trước khi thắng 25/23.

Thanh Thúy lấy lại phong độ.

Những tưởng đội bóng của Thanh Thúy tiếp tục thất bại trận thứ 2 liên tiếp trước Queenseis Kariya nhưng màn thi đấu bùng nổ ở 3 set còn lại giúp Gunma Green Wings tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (18/25, 23/25, 25/21, 27/25, 15/10).

Đây là chiến thắng thứ 15 của Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay. Với cá nhân Thanh Thúy, chủ công Việt Nam có một ngày thi đấu cực ấn tượng nhưng không phải là những pha ghi điểm (15 điểm), mà là khả năng phòng ngự đầy kinh nghiệm, bản lĩnh.

Gunma Green Wings lội ngược dòng ngoạn mục.

Cũng tại giải Nhật Bản, đội bóng của Trần Thị Bích Thủy là Okayama SeaGulls nhận thất bại 0-3 trước PFU BlueCats. Ở trận này, Bích Thủy chính là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Okayama với 7 điểm, bao gồm 4 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng.

Trong khi đó, tại giải Indonesia, đội bóng của Vi Thị Như Quỳnh là Medan Falcons thua trận thứ 2 ở mùa giải năm nay, với tỉ số 0-3 trước Gresik Petrokima. Ở hai trận đấu này, Như Quỳnh đều là tay đập ghi nhiều điểm nhất đội.