'Cô gái vàng' thể thao Việt Nam Nguyễn Thị Oanh khởi đầu năm 2026 bằng ngôi vô địch giải bán marathon quốc tế Việt Nam với thành tích 1 giờ 16 phút 38 giây.
Video Lâm Oanh tay trong tay với bạn trai (nguồn FBNV):
Libero Nguyễn Khánh Đang chia tay VTV Bình Đình Long An sau nhiều năm gắn bó, chuẩn bị đầu quân cho một đội bóng phía Bắc với bản hợp đồng có giá trị chuyển nhượng lớn.
Với số điểm bầu chọn vượt trội các đối thủ, năm thứ 2 liên tiếp xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025.