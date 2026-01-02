lam oanh 33.jpg
Trên trang cá nhân, chuyền 2 Lâm Oanh công khai hình ảnh hẹn hò với bạn trai. Cặp đôi cùng nhau đi du lịch ở Côn Đảo sau SEA Games 33.
lam oanh 31.jpg
Người thương của Lâm Oanh là một tuyển thủ bơi lội Việt Nam. Ở SEA Games 33, Lâm Oanh thường xuyên có mặt ở địa điểm thi đấu môn bơi để cổ vũ cho bạn trai của mình.
lam oanh 34.jpg
Người hâm mộ đồn đoán bại trai của Lâm Oanh là tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng. Cả hai cùng quê Quảng Trị.
lam oanh 8.jpg
Lâm Oanh sinh năm 1998, trong khi Huy Hoàng kém 2 tuổi.
lam oanh 5.jpg
Lâm Oanh là trụ cột ở cả CLB Binh chủng Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
lam oanh 11.jpg
Cô cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong hơn 2 năm vừa qua.
lam oanh 2.jpg
Lâm Oanh là sự lựa chọn số 1 ở vị trí chuyền 2 của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
lam oanh 3.jpg
Cô nàng có phong độ ổn định, khả năng bám chắn tốt.
lam oanh 1.jpg
Lâm Oanh là niềm tự hào của Quảng Trị. Hiện tại cô đang là một quân nhân.
lam oanh 4.jpg
Lâm Oanh không phải là một hotgirl bóng chuyền, nhưng cô sở hữu gương mặt sáng cùng sự gần gũi, vui tính.
lam oanh 12.jpg
Lâm Oanh cùng các đồng đội ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Video Lâm Oanh tay trong tay với bạn trai (nguồn FBNV):