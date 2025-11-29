Gặp đối thủ khó chơi là Toray Arrows tại vòng 8 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản, Gunma Green Wings ra sân với đội hình mạnh nhất. Các cô gái áo xanh thi đấu rất nỗ lực, tạo nên thế trận giằng co điểm số hấp dẫn.

Sau khi hòa 2-2, hai đội bước vào set 5 quyết định. Thanh Thúy và các đồng đội giành chiến thắng 15/12 ở set này, chung cuộc thắng 3-2 (23/25, 27/25, 26/28, 25/20, 15/12). Đây là chiến thắng thứ 9 của Gunma Green Wings tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản mùa giải năm nay.

Thanh Thúy góp công lớn giúp Gunma Green Wings giành chiến thắng.

Với cá nhân Thanh Thúy, tuyển thủ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, ghi 20 điểm, góp công lớn giúp Gunma Green Wings giữ vững vị trí thứ 5 BXH.

Ở một trận đấu khác đáng chú ý, Trần Thị Bích Thuỷ chính thức ra mắt Okayama. Phụ công Việt Nam ghi 5 điểm trận thua 0-3 của đội nhà trước Denso. Thất bại khiến đội bóng của Bích Thủy tiếp tục đứng "đội sổ".

Theo kế hoạch, đầu tháng 12 tới, Thanh Thúy và Bích Thủy sẽ về nước hội quân cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan.