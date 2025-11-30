Chuẩn bị bước vào chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chốt danh sách 14 VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong danh sách này, Bùi Thị Ánh Thảo là gương mặt gây chú ý đặc biệt khi cô mới 16 tuổi. Ánh Thảo cùng với Ngọc Hoa là hai VĐV trẻ nhất lịch sử của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường SEA Games.

Dù trẻ nhưng Ánh Thảo đang sở hữu bảng thành tích khiến bất cứ đàn chị nào cũng phải mơ ước. Chỉ trong năm 2025, cô cùng CLB Ninh Bình vô địch Cúp Hoa Lư, Á quân giải VĐQG. Sau khi khoác áo CLB Hà Nội, chủ công sinh năm 2009 cùng đội bóng Thủ đô vô địch giải hạng A, giành vé lên chơi giải VĐQG 2026.

Ánh Thảo mới 16 tuổi đã được dự SEA Games.

Ở cấp độ đội tuyển, Ánh Thảo là trụ cột của U21 Việt Nam tham dự giải U21 thế giới 2025, trước khi lần đầu được tham dự SEA Games trong màu áo ĐTQG.

Quay ngược lại quá khứ, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ánh Thảo khi cô lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội tại giải bóng chuyền VĐQG. Khi đó, dù còn rất trẻ nhưng Ánh Thảo trở thành cây ghi điểm số 1 cho đại diện Thủ đô.

Chưa dừng lại ở đó, Ánh Thảo được triệu tập vào tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam. Tại Cúp VTV9 Bình Điền, cô gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn, đặc biệt ở trận đấu gặp PFU Blue Cats, với 15 điểm ghi được.

Tại giải vô địch U20 châu Á 2024, Ánh Thảo cùng các đồng đội giành vị trí thứ 5, qua đó có vé dự giải U21 thế giới 2025. Đây là cột mốc lịch sử với bóng chuyền trẻ Việt Nam.

Ánh Thảo sở hữu những cú đánh rất uy lực.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, dù còn rất trẻ nhưng Ánh Thảo đã cho thấy một tâm lý thi đấu "lì lợm". Cách chơi của tay đập 16 tuổi rất linh hoạt, thông minh, bật đà cao, phát bóng, lách chắn và đạt hiệu suất ghi điểm tốt. Còn mặt hạn chế của Ánh Thảo dĩ nhiên là kinh nghiệm, thể lực, chiều cao chưa tốt (1m74) cũng như sự phối hợp với các đàn chị ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc, Ánh Thảo được kỳ vọng là người thay thế Thanh Thúy trong tương lai gần. Thực tế, "4T" đã trải qua 6 kỳ SEA Games liên tiếp, khó có thể đảm bảo được phong độ đỉnh cao trong vài năm tới.

Tại SEA Games lần này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lý do để điền tên Ánh Thảo vào danh sách 14 VĐV chính thức. Chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ sử dụng cô học trò ở những trận đấu phù hợp, giúp tay đập 16 tuổi làm quen dần và phát huy được hết những điểm mạnh của mình.