“Đồng giá” 20.000 USD

Giá bản quyền SEA Games 33 được chủ nhà Thái Lan bán với giá khá nhẹ nhàng. Theo đó, BTC SEA Games 33 đề ra mức phí 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) đối với mỗi đơn vị truyền hình của từng quốc gia tham dự Đại hội.

Với mức tiền này, các đơn vị truyền hình có thể tham gia phát sóng các chương trình thi đấu trực tiếp theo nội dung của BTC sản xuất. Ngoài ra, mỗi đơn vị truyền hình nếu trả thêm 5.000 USD cho BTC chủ nhà lập tức có sóng sạch các chương trình khi tường thuật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games.

Thái Lan sẵn sàng cho SEA Games 33.

Mức giá bản quyền SEA Games 33 thấp hơn nhiều so với các sự kiện lớn như World Cup, EURO, Asiad… Điều này cũng dễ hiểu bởi SEA Games là giải đấu có tính truyền thống của khu vực, chủ yếu để quảng bá hình ảnh, văn hóa của nước chủ nhà.

Đại diện cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cho biết dự kiến có khoảng 30 môn thể thao tại SEA Games 33 được sản xuất tín hiệu truyền hình trực tiếp khi Đại hội diễn ra. BTC SEA Games 33 giao đầu mối tiếp nhận đăng ký về quyền phát sóng chương trình trực tiếp Đại hội lần này là Ủy ban Olympic các quốc gia.

Nhiều đài Việt Nam có bản quyền SEA Games

FPT Play là đơn vị tiên phong trong việc mua bản quyền truyền hình SEA Games 33. Theo kế hoạch, nhà đài này tiếp sóng 29 bộ môn từ đài chủ nhà và trực tiếp sản xuất một số môn có đoàn TTVN tranh tài. Nhiều môn thể thao thu hút sự quan tâm lớn của người xem được phát sóng toàn diện.

Đại diện đơn vị này khẳng định mang đến toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 cùng những hình ảnh chân thực nhất của các tuyển thủ Việt Nam đến khán giả trong nước từ ngày 1/12. Song song với công tác sản xuất và phát sóng, FPT Play thực hiện một loạt chương trình talkshow, bản tin đồng hành chất lượng và chiến dịch đồng hành mang tên “SEA Games 33: Tiến lên Việt Nam”, “Hướng tới SEA Games”…

FPT Play trực tiếp và sản xuất nhiều môn thể thao tại SEA Games.

FPT Play cử khoảng 20 nhân sự sang Thái Lan tác nghiệp, nhằm sản xuất trực tiếp các môn mà truyền hình nước chủ nhà không phát sóng. Ngoài ra còn có 5 ê-kíp phóng viên đưa tin tại các địa điểm thi đấu nhằm mang đến những thông tin nhanh chóng nhất cho khán giả.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng lên kế hoạch từ rất sớm về việc mua bản quyền và sản xuất các chương trình SEA Games 33. Với nhiều kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình thể thao, cùng vị thế số 1 của đài Quốc gia, VTV lên sóng trực tiếp và gián tiếp dự kiến trên 30 môn thi đấu.

Đặc biệt, “đặc sản” của VTV là những chương trình đồng hành luôn thu hút khán giả. Những chương trình như “Nhật ký SEA Games”, “Chuyện người trong cuộc”, “Cận cảnh SEA Games”, “Bình luận bóng đá nam-nữ”, “Bình luận các môn thi đấu SEA Games”… được phát trên một loạt các kênh của VTV.

Điền kinh là một trong những môn được quan tâm tại SEA Games. Ảnh: S.N

Một đơn vị khác cũng có bản quyền SEA Games là VTC. Đơn vị này ra mắt Kênh Thể thao Việt Nam - Sản phẩm do VTC phối hợp thực hiện cùng Cục TDTT. Nội dung SEA Games 33 được phát sóng chủ lực trên Kênh Thể Thao Việt Nam, Hệ sinh thái số VTC ONE, đồng thời lan tỏa rộng rãi thông qua việc chia sẻ bản quyền với nhiều báo và phát thành truyền hình địa phương.

Đại diện VTC khẳng định các chương trình được xây dựng dựa trên sự giao thoa độc đáo giữa kinh nghiệm chuyên môn và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại của thế hệ Z. Tại đây, khán giả được chứng kiến sự kết hợp chưa từng có giữa kinh nghiệm dạn dày của các chuyên gia, HLV hàng đầu cùng sức hút “bùng nổ” của dàn Content Creator, Streamer và KOLs, KOCs đình đám…

Ngoài các đài trên, một số nhà đài lớn của phía Nam như HTV, Vĩnh Long… cũng có được bản quyền SEA Games 33.