Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước 17h ngày 30/8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả trúng tuyển thẳng) bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Nếu không thực hiện việc này đúng hạn, kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy.

Để xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để kiểm tra kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" của từng nguyện vọng.

Bước 3: Nếu kết quả là "Đỗ", nhấn "Xác nhận nhập học" và bấm "Đồng ý".

Bước 4: Kiểm tra trạng thái hiển thị "Đã nhập học" - đồng nghĩa với việc xác nhận thành công.

Hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Lưu ý, sau khi xác nhận nhập học, thí sinh không thể hủy trực tiếp trên hệ thống. Nếu muốn rút lại nguyện vọng, thí sinh phải liên hệ với trường đại học để được xem xét.

Thí sinh cần theo dõi thêm yêu cầu riêng của từng trường

Ngoài quy định chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh cần lưu ý các cơ sở đào tạo có thể có những yêu cầu bổ sung.

Một số trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành các bước khác nữa như: Kê khai thông tin trực tuyến trên hệ thống riêng của trường và nhập học trực tiếp theo lịch thông báo. Nếu không hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhập học mà không có lý do chính đáng, trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Ví dụ, tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau 17h ngày 26/8, nếu thí sinh chưa xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì không thể nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, đối với thí sinh không nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và trường có quyền không tiếp nhận.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải

Từ ngày 1/9, các trường đại học có thể xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần thực hiện theo thông tin tuyển sinh trên trang web của trường.

Năm nay, có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển sinh trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT, với tổng số nguyện vọng là hơn 7,6 triệu; theo đó, mỗi thí sinh đăng ký trung bình khoảng 9 nguyện vọng.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến chiều 29/8, có 606.206 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.