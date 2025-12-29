Nếu như trước đây người bán loay hoay với tiền lẻ, thì hôm nay, chỉ một mã QR - giao dịch hoàn tất trong vài giây. Chỉ cần một chiếc điện thoại, mọi giao dịch diễn ra trong vài giây qua mã QR. Thanh toán số đã thực sự thay đổi thói quen mua sắm của người dân, nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Trước đây, việc mua bán chủ yếu dùng tiền mặt, dễ xảy ra nhầm lẫn và khó kiểm soát thu chi, thì nay, tiểu thương và người mua có thể thanh toán nhanh chóng qua mã QR, ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng.

Nhiều người bán hàng đã mở tài khoản số, sử dụng điện thoại thông minh để quản lý doanh thu, chuyển tiền hay nhận thanh toán mọi lúc, mọi nơi, kể cả ngoài giờ hành chính. Giao dịch 24/7 giúp hoạt động kinh doanh linh hoạt, an toàn và minh bạch hơn, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng hiện đại trong cộng đồng.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)