“Triển khai mô hình "Tuyến phố thương mại 4.0 - Không dùng tiền mặt", "Chợ số" cho các tiểu thương, hộ kinh doanh; khuyến khích thanh toán bằng mã QR, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, nền tảng kinh doanh số; ứng dụng nền tảng thương mại điện tử trong hoạt động thương mại (livestream bán hàng, sàn thương mại điện tử) cho các hộ kinh doanh, người nông dân” là 1 trong 8 nhóm hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thủ đô, nhằm hưởng ứng Ngày hội toàn dân học tập số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2025.

Nhiệm vụ này được UBND thành phố Hà Nội giao cho UBND các xã, phường đề xuất, phối hợp với Sở Công Thương cùng các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp nền tảng số thực hiện trong cả quý IV năm nay.

Thanh toán bằng mã QR đã ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội.

Song song đó, trong quý IV/2025, nhất là trong tháng 10, Hà Nội còn triển khai nhiều sự kiện, hoạt động khác cũng để hưởng ứng Ngày hội toàn dân học tập số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2025.

Đó là lễ phát động phong trào học tập số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 trên địa bàn Hà Nội; Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Việt Nam 2025 và hội nghị thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2025; lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2025 lồng ghép triển khai các hoạt động số hóa, ứng dụng công nghệ phục vụ du khách; chung kết cuộc thi sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô; chuỗi hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô gắn với chuyển đổi số, học tập số...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân học tập số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2025 trên địa bàn Thủ đô được xây dựng và triển khai nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số, coi đây là nền tảng cho sự phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và đất nước.

Đẩy mạnh triển khai phong trào “học tập số” một cách thường xuyên, liên tục và phổ cập, nhằm nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như kỹ năng số và công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

Đồng thời, thúc đẩy việc phát triển, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu số, từ đó tạo ra giá trị mới trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.