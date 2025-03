Ảnh: Viettel Money

Thanh toán số bùng nổ mạnh mẽ

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2024. Đến năm 2024, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tại Việt Nam đã vượt 200 triệu, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái thanh toán số.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2024, giao dịch điện tử bùng nổ với mức tăng trưởng đáng kể. Các giao dịch qua Internet tăng gần 50% về số lượng và hơn 32% về giá trị, trong khi thanh toán qua điện thoại di động cũng ghi nhận mức tăng lần lượt hơn 59% và 38,5%. Đặc biệt, thanh toán bằng mã QR Code chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với số lượng giao dịch tăng hơn gấp đôi, đạt mức 104,2%, trong khi giá trị giao dịch tăng gần 100%.

Cùng với đó, tính đến tháng 2/2025, Việt Nam đã có tới 554.580 điểm chấp nhận thanh toán không tiền mặt, vượt qua Philippines, Thái Lan, Singapore và Indonesia để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ chuyển đổi sang thanh toán số.

Xu hướng thanh toán số không chỉ giúp người dân giao dịch nhanh chóng, tiện lợi hơn mà còn tạo ra một làn sóng chuyển đổi hành vi mạnh mẽ từ tiền mặt sang các hình thức thanh toán hiện đại như QR code, thanh toán không tiếp xúc (contactless).

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo những rủi ro mới liên quan đến an ninh mạng, như rò rỉ thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến và nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản ngày càng tăng cao, đặt ra thách thức lớn về bảo mật cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán số.

Doanh nghiệp chủ động phòng thủ

An ninh mạng hiện nay đang trở thành thách thức đối với hệ thống tài chính ngân hàng trên toàn cầu, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đã diễn ra hơn 240 sự cố, tấn công vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chiếm khoảng 13,75 tổng số sự cố an ninh mạng được báo cáo.

Trước những rủi ro ngày càng gia tăng trong tài chính số, các doanh nghiệp tài chính Việt đang ráo riết đầu tư vào các giải pháp an toàn giao dịch. Các công ty fintech và ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều biện pháp bảo mật tiên tiến như xác thực đa lớp, sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt, giọng nói, và mã hóa dữ liệu giao dịch.

Trong đó, Viettel Digital là một ví dụ điển hình khi tích cực ứng dụng các công nghệ hiện đại như sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo mật giao dịch trên Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money. Ngoài ra, Viettel Digital cũng không ngừng cải tiến hệ thống nhận diện hành vi bất thường, kết hợp cùng xác thực đa yếu tố và công nghệ mã hóa mạnh mẽ, giúp phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức các hành vi gian lận.

Mới đây, Viettel Digital đã “bắt tay” với Visa mở rộng thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy hạ tầng số tại Việt Nam. Ảnh: Viettel

Để tăng cường sức mạnh tối ưu cho lớp “lá chắn” bảo mật trong thanh toán số, doanh nghiệp còn chủ động bắt tay hợp tác với các đối tác chiến lược, tạo nên hệ sinh thái an toàn và vững chắc hơn cho người dùng. Mới đây, Viettel Digital đã hợp tác cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, điển hình là thỏa thuận hợp tác chiến lược với Visa. Sự kết hợp này mở ra cơ hội ứng dụng những công nghệ tiên tiến như tokenization (mã hóa thông tin thẻ), xác thực giao dịch tự động và thanh toán không tiếp xúc, giúp tăng cường bảo mật thông tin khách hàng.

Trong kỷ nguyên thanh toán số ngày càng trở nên phổ biến và thay thế tiền mặt, sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu nhằm nâng cao mức độ an toàn và tối ưu trải nghiệm người dùng được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của thanh toán số, góp phần xây dựng một xã hội không tiền mặt vững chắc.

Tại Hội nghị Di động Thế giới MWC 2025, Viettel Digital và Visa ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy thanh toán và hạ tầng tài chính số Việt Nam. Viettel Digital và Visa sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm như: tối ưu hóa thanh toán không tiền mặt, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, hỗ trợ quá trình số hoá dịch vụ cho đa đối tượng (người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính quyền địa phương, chính phủ…). Sự hợp tác này mang tính chiến lược khi cả hai bên đều tận dụng thế mạnh của mình để thúc đẩy tài chính số toàn diện. Viettel Digital, với nền tảng Viettel Money và mạng lưới khách hàng rộng khắp, sẽ mở ra cơ hội để Visa gia tăng hiện diện tại Việt Nam và các thị trường tiềm năng. Ngược lại, Visa sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán toàn cầu, nâng cao khả năng kết nối, bảo mật và trải nghiệm người dùng trên các nền tảng của Viettel Digital.

Minh Hòa