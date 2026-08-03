Ở trận giao hữu trên đất Thụy Điển, Bryan Mbeumo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1.

Tuy nhiên, thay vì ngồi cùng các đồng đội trên băng ghế dự bị, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ lại xuất hiện trên khán đài.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc Altay Bayindir rời Old Trafford đang được xúc tiến.

Altay Bayindir gần như chắc chắn sẽ rời MU thời gian tới - Ảnh: SunSport

Phía đội bóng thành Manchester cũng xác nhận, Bayindir nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuần trước, đại diện của thủ môn 28 tuổi đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để làm việc với lãnh đạo MU về các dự định tương lai của thân chủ.

Dù Bayindir vẫn hội quân đầy đủ trong giai đoạn tiền mùa giải, MU sớm chiêu mộ Karl Darlow từ Leeds United để đảm nhận vai trò thủ môn dự bị mới.

Hồi tháng 2, Besiktas từng được xem là điểm đến tiềm năng của cựu thủ môn Fenerbahce.

Bayindir không còn được trọng dụng kể từ lần gần nhất bắt chính cho MU vào tháng 9 năm ngoái, ở trận thua 1-3 trước Brentford.

Suốt quãng thời gian khoác áo Quỷ đỏ, anh chỉ có 6 lần bắt chính tại Ngoại hạng Anh và phải nhận tới 3 thất bại.

Tính trên mọi đấu trường, Bayindir ra sân 17 trận cho MU, để thủng lưới 31 bàn, giành 8 chiến thắng và thua 7 trận.