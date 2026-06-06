Nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày 5/6, tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà My, TP Đà Nẵng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026, trao học bổng và quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự của Hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026, trao học bổng và quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà My. Ảnh: CTV

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết chương trình “Thắp sáng những ước mơ” được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai thường niên từ năm 2014. Đến nay, với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, chương trình đã được tổ chức tại gần 30 tỉnh, thành phố, hai đảo Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ và hỗ trợ hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua học bổng, quà tặng.

Năm 2026, chương trình được tổ chức tại xã miền núi Trà My, nơi hiện có hơn 5.242 trẻ em, trong đó nhiều em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện khó khăn, cần thêm sự hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng Trường Tiểu học Kim Đồng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho trẻ em xã Trà My. Ảnh: CTV

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm khu khám sức khỏe cho trẻ em xã Trà My. Ảnh: CTV

Tại chương trình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao 404 suất học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội và các nhà hảo tâm trao tặng 20 máy tính, 8 ti vi, 11 máy lọc nước, 65 xe đạp, nhiều đầu sách cùng một công trình vườn cổ tích cho trường mầm non. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 4,9 tỷ đồng.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của nhà trường, phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn, góp phần động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Cũng trong ngày 5/6, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí lần đầu được tổ chức cho toàn bộ 5.224 trẻ em trên địa bàn xã Trà My do các bác sĩ thuộc Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đảm nhiệm.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà Thư viện xã Trà My. Ảnh: CTV

Xã Trà My tuy thuộc thành phố Đà Nẵng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn; điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân, nhất là trẻ em, còn hạn chế. Do đó, hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc bảo đảm sức khỏe thể chất để các em được phát triển toàn diện.

Đoàn thăm Thư viện xã Trà My. Ảnh: CTV

Đánh giá cao việc khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho toàn bộ trẻ em xã Trà My, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mô hình tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngay tại cơ sở.

Nhân dịp này, đoàn công tác Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đến thăm thư viện - điểm truy cập Internet cộng đồng tại xã Trà My và trao tặng sách, trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập, đọc sách của thiếu nhi địa phương.

Tại đây, bà Ngô Phương Ly động viên các em tích cực đọc sách, học tập, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, qua đó góp phần hình thành môi trường phát triển lành mạnh cho các em.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em xã Trà My. Ảnh: CTV

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026 tại xã Trà My là hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em, góp phần tiếp thêm động lực cho trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đồng hành, chăm lo để trẻ em, nhất là các em vùng còn khó khăn, có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.