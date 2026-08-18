1. Chúc anh ngày Thất tịch thật hạnh phúc, mãi là chỗ dựa vững chắc cho em như bấy lâu nay. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những giây phút ấm áp, hạnh phúc, luôn yêu thương, che chở em. Mình mãi ở bên nhau ngọt ngào thế này anh nhé.
2. Ngày Thất tịch, em chỉ có một điều ước duy nhất, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời em. Mỗi ngày em đều biết ơn khi có anh bên cạnh.
3. Cảm ơn anh đã đến bên đời em, chúc tình yêu của chúng ta mãi bền lâu. Em tin rằng, chỉ cần chúng mình luôn tin tưởng nhau thì tình yêu sẽ mãi vẹn nguyên, hạnh phúc.
4. Dù bao mùa Thất tịch trôi qua, trái tim em chỉ có chỗ cho một người, chính là anh. Hãy luôn ở bên em và che chở cho em, cùng nhau xây đắp một mái nhà anh nhé.
5. Hôm nay, em muốn nói lời cảm ơn vì anh luôn yêu thương, che chở cho em vô điều kiện. Em mong chúng mình sớm trở thành một gia đình, có những đứa con vui vẻ, hạnh phúc. Mãi yêu anh, chúc anh ngày Thất tịch hạnh phúc.
6. Em thức dậy chưa? Em chính là định mệnh, là món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban cho anh. Chúc mừng ngày Thất tịch của chúng ta. Anh sẽ mãi yêu thương, chăm sóc em!
7. Chúc em có một ngày Thất tịch ngọt ngào, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương bên anh. Cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vì có em bên cạnh, anh sẽ không ngừng cố gắng.
8. Ngày lễ Thất tịch, anh chỉ mong duy nhất một điều, em luôn tin vào tình yêu này. Vì anh cũng tin rằng, em chính là định mệnh của đời anh.
9. Em là nàng Chức Nữ trong lòng anh, dịu dàng, chân thành và duy nhất. Chúc em ngày Thất tịch trọn vẹn, được yêu thương gấp bội phần.
10. Anh mong tình yêu của chúng ta sẽ luôn tươi mới, lãng mạn như ngày đầu tiên gặp gỡ. Cảm ơn em đã đến bên anh, mang cho anh tình yêu chân thành và ấm áp.
1. Chuyện tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ thật cảm động. Dù mỗi năm chỉ gặp gỡ một lần, họ vẫn chung thuỷ hướng về nhau. Tôi cũng mong bạn có tình yêu chân thành như thế nhé.
2. Ô Thước qua sông Ngân Hà, tình chàng ý thiếp mặn nồng hơn xưa. Chúc hai vợ chồng bạn luôn hạnh phúc và mặn nồng nhé!
3. Lễ Thất tịch năm nay, chúc cho những người bạn của tôi - ai còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của mình, còn những ai đã người yêu thì luôn đong đầy hạnh phúc.
4. "Cây đa, bến nước, sân đình/Ăn chè đậu đỏ là phải có bồ đó ai ơi". Thất tịch vui vẻ, sớm có gấu nhé bạn yêu. Chúc bạn ngày này sang năm thoát ế thành công.
5. Lễ Thất tịch chúc bạn không cần ăn chè đậu đỏ vẫn gặp được người thương, không cần cầu duyên vẫn có người thật lòng.
6. Thất tịch không cần cầu gì nhiều, chỉ mong bạn luôn được yêu thương, được trân trọng và nếu có thể thì… năm nay đừng ăn chè một mình!
1. Lễ Thất tịch, chúc cả nhà luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ; mỗi ngày bên nhau đều có thêm thật nhiều tiếng cười và những điều đáng nhớ.
2. Nhân ngày Thất tịch, chúc những người thân yêu của tôi luôn được yêu thương, gặp nhiều may mắn và dù đi đâu, làm gì cũng có gia đình là nơi để trở về.
3. Thất tịch không chỉ là ngày của tình yêu, mà còn là dịp để trân trọng những người mình thương. Chúc gia đình mình luôn thuận hòa, bình an và bên nhau thật lâu.
4. Chúc mọi người một mùa Thất tịch thật ngọt ngào. Mong những điều tốt đẹp sẽ tìm đến, những muộn phiền sớm qua và gia đình mình lúc nào cũng đủ đầy, ấm áp.