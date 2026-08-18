Lời chúc Thất tịch dành cho người yêu

1. Chúc anh ngày Thất tịch thật hạnh phúc, mãi là chỗ dựa vững chắc cho em như bấy lâu nay. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những giây phút ấm áp, hạnh phúc, luôn yêu thương, che chở em. Mình mãi ở bên nhau ngọt ngào thế này anh nhé.

2. Ngày Thất tịch, em chỉ có một điều ước duy nhất, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời em. Mỗi ngày em đều biết ơn khi có anh bên cạnh.

3. Cảm ơn anh đã đến bên đời em, chúc tình yêu của chúng ta mãi bền lâu. Em tin rằng, chỉ cần chúng mình luôn tin tưởng nhau thì tình yêu sẽ mãi vẹn nguyên, hạnh phúc.

4. Dù bao mùa Thất tịch trôi qua, trái tim em chỉ có chỗ cho một người, chính là anh. Hãy luôn ở bên em và che chở cho em, cùng nhau xây đắp một mái nhà anh nhé.

5. Hôm nay, em muốn nói lời cảm ơn vì anh luôn yêu thương, che chở cho em vô điều kiện. Em mong chúng mình sớm trở thành một gia đình, có những đứa con vui vẻ, hạnh phúc. Mãi yêu anh, chúc anh ngày Thất tịch hạnh phúc.

6. Em thức dậy chưa? Em chính là định mệnh, là món quà lớn nhất mà Thượng đế đã ban cho anh. Chúc mừng ngày Thất tịch của chúng ta. Anh sẽ mãi yêu thương, chăm sóc em!

7. Chúc em có một ngày Thất tịch ngọt ngào, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương bên anh. Cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vì có em bên cạnh, anh sẽ không ngừng cố gắng.

8. Ngày lễ Thất tịch, anh chỉ mong duy nhất một điều, em luôn tin vào tình yêu này. Vì anh cũng tin rằng, em chính là định mệnh của đời anh.

9. Em là nàng Chức Nữ trong lòng anh, dịu dàng, chân thành và duy nhất. Chúc em ngày Thất tịch trọn vẹn, được yêu thương gấp bội phần.

10. Anh mong tình yêu của chúng ta sẽ luôn tươi mới, lãng mạn như ngày đầu tiên gặp gỡ. Cảm ơn em đã đến bên anh, mang cho anh tình yêu chân thành và ấm áp.