Lễ Thất tịch còn được gọi là tết Ngâu hoặc ngày ông Ngâu bà Ngâu. Ngày lễ này gắn liền với sự tích Ngưu Lang và Chức Nữ. Trong khi đó, người phương Tây gọi đây là ngày Valentine Đông Á (the East Asian Valentine’s Day).

Hằng năm, vào ngày Thất tịch, người độc thân thường đi cầu tình duyên may mắn, trong khi các cặp vợ chồng cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Các đôi yêu nhau cũng thường đến chùa làm lễ, mong tình duyên bền lâu, son sắt.

Vào dịp này, giới trẻ cũng thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ, coi đó là cách "cầu tình duyên".

Đậu đỏ trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự may mắn, son sắt và hạnh phúc lứa đôi. Màu đỏ cũng được xem là sắc màu của tình yêu và sự sum vầy.

Nhiều người tin rằng, ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ mang lại may mắn trên đường tình duyên: Người độc thân dễ gặp được nửa kia, người đang yêu thêm gắn bó, vợ chồng ngày càng hòa thuận, hạnh phúc, bên nhau trọn đời.

Chính niềm tin ấy khiến chè đậu đỏ trở thành món ăn may mắn không thể thiếu vào mỗi mùa Thất tịch. Nhiều hàng quán ở Hà Nội, TPHCM tấp nập thực khách nhờ món "đậu đỏ thoát ế". Không chỉ có chè đậu đỏ, hàng quán còn đưa vào thực đơn xôi đậu đỏ, sữa chua đậu đỏ,...

Nhiều người tin rằng, ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ mang lại may mắn trên đường tình duyên. Ảnh minh họa: Phương Diệp Thảo

Chuyên gia phong thủy Linh Quang cho rằng, đậu đỏ không chỉ bổ dưỡng mà còn là vật phẩm phong thủy. Theo quan niệm, hạt đậu đỏ với sắc đỏ sậm đẹp mắt tượng trưng cho sự may mắn.

“Dẫu ý nghĩa tượng trưng của đậu đỏ trong phong thủy là giúp gia chủ hóa hung thành cát nhưng để sử dụng cho đúng và có hiệu quả lại là một vấn đề lớn.

Ngoài yếu tố bản thân cần nỗ lực cố gắng, còn phải tính đến mệnh số, điều kiện hoàn cảnh của từng người. Không phải cứ sử dụng hạt đậu đỏ, ăn chè đậu đỏ là sẽ đạt được điều mong muốn”, chuyên gia Linh Quang nhận định.

Theo tiếng Hán, thất là "bảy", tịch là "chiều tối". Từ đó, Thất tịch có nghĩa là "chiều tối ngày mùng 7 âm lịch". Năm 2026, ngày 7/7 âm lịch tương ứng với thứ Tư ngày 19/8 dương lịch.

(Tổng hợp)