Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 vừa khởi động ngày 2/10 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Đây là giải đấu nhằm tìm ra các đội thi xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự VEX Robotics World Championship - giải đấu Robotics lớn nhất thế giới.

Sự kiện là dịp để học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng thi đấu, vận hành robot, đồng thời giao lưu cộng đồng Robotics trên cả nước.

Các đội thi tham gia vòng khởi động Giải Vô địch quốc gia VEX Robotics 2026.

Tại vòng khởi động, sự kiện thu hút 31 đội thi đến từ nhiều trường phổ thông trên cả nước, tranh tài ở hai hạng mục chính: VEX IQ (cấp tiểu học, THCS) và VEX V5 (từ cấp độ THPT trở lên).

Chủ đề của Cuộc thi Robotics VEX IQ trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia 2026 là Mix and Match (Hòa trộn và Ghép đôi). Trò chơi yêu cầu robot xếp chồng vật phẩm và đặt vào khu vực mục tiêu. Các đội phải vượt qua thử thách Teamwork (làm việc nhóm trong 60 giây), Kỹ năng lái xe (điều khiển robot), và Kỹ năng lập trình tự động (robot tự vận hành).

Chủ đề của Cuộc thi Robotics VEX V5 là Push Back (Đẩy lùi) - thử thách tốc độ, sức mạnh và chiến lược. Các đội phải thiết kế robot có khả năng phòng thủ và tấn công để kiểm soát sân đấu, ghi điểm.

Ở vòng khởi động, đội liên minh Trường Tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) và Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) giành giải Nhất VEX IQ bảng tiểu học. Đội liên minh Trường THCS Lý Tự Trọng (Phú Thọ) và Trường Olympia, Trường Vinschool, Trường Edison (Hà Nội) giành giải Nhất VEX IQ bảng THCS.

Với VEX V5, đội thi Vinschool và Brighton College Việt Nam xuất sắc nhất.

Các học sinh hào hứng, sôi nổi với sân chơi STEM này.

Bà Trần Thị Thảo, Giám đốc Vietnam Robotics Education & Competition cho hay, đây là cơ hội thực hành thiết kế, chế tạo, lập trình và thi đấu robot cho học sinh nhiều lứa tuổi trên cả nước. Theo bà, qua cuộc thi, các em được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, đồng thời giao lưu quốc tế và khẳng định bản thân trên đấu trường STEM.

Ông Hoàng Vân Đông, Sáng lập Công ty CP giáo dục KidsCode, đơn vị bảo trợ kỹ thuật của giải đấu cho hay, thông qua giải đấu khởi động, các đội có dịp cọ xát thực tế để hoàn thiện chiến lược, tinh chỉnh thiết kế robot và sẵn sàng chinh phục các vòng thi đấu chính thức trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia 2026.

Thời gian tới, các giải đấu vòng loại khu vực được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành, hướng tới vòng chung kết quốc gia và xa hơn là Giải Vô địch thế giới VEX Robotics 2026 diễn ra tại Mỹ vào tháng 4/2026.