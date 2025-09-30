Mới đây, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, giảng viên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ những trăn trở của mình:

“Lâu nay mình đi dạy, quan sát sinh viên ăn mặc đến lớp mà không khỏi băn khoăn. Không biết có phải mình cổ hủ và lạc hậu quá nên không hiểu được phong cách thời trang của gen Z bây giờ hay xã hội giờ cởi mở, dễ dãi đến mức các giá trị văn hóa, đạo đức tối thiểu cũng bị bào mòn.

Dẫu biết rằng giờ xã hội năng động, đề cao lối ăn mặc tiện dụng nhưng cũng cần phân biệt được mặc đi học, đi chơi, đi ngủ khác nhau. Mỗi hoàn cảnh thì cần ăn mặc cho gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu và phù hợp.

Một số bạn nam thì mặc nguyên quần đùi (không phải quần soóc) với đôi dép lê loẹt quẹt bước lên giảng đường; một số bạn nữ thì mặc nguyên bộ đồ ở nhà - không khác gì đồ ngủ, chỉ khác là có thêm áo khoác đồng phục hờ hững bên ngoài. Rồi còn muôn vàn cách ăn mặc ‘không thể mê được’ của các bạn trẻ khiến những thầy cô giáo như mình đôi khi phải lắc đầu ngao ngán, ví dụ như áo trắng mỏng manh nhưng nội y lại màu sắc sặc sỡ...

Việc các bạn nam mặc quần đùi, áo ba lỗ ở nhà hay ở sân tập thể thao cũng giống như việc các bạn nữ mặc áo 2 dây, cutout hở lưng/bụng đi chơi thì không vấn đề gì, nhưng ‘bê nguyên’ giao diện đó lên lớp thì không phù hợp.

PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, giảng viên ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ băn khoăn về phong cách ăn mặc của sinh viên thế hệ gen Z.

Cần phân biệt ‘phong cách, cá tính’ với việc ‘lôi thôi, luộm thuộm, cẩu thả’. Ngày xưa, khi bước chân ra ngoài, chúng tôi luôn được bố mẹ, thầy cô thậm chí cả các cô chú hàng xóm nhắc nhở về việc chú ý ăn mặc chỉn chu, ‘đói cho sạch, rách cho thơm’.

Nhưng, giờ có vẻ tất cả mọi người đều ‘tặc lưỡi bỏ qua’ vì ‘đó là việc cá nhân’; nên khiến cho các chuẩn mực xã hội về hệ giá trị bị đảo lộn hết.

Các cụ có dạy rằng ‘cái răng, cái tóc là góc con người’ với hàm ý đề cao tầm quan trọng của việc chăm sóc ngoại hình giúp tạo thiện cảm trong giao tiếp xã hội, thể hiện sự tôn trọng với chính mình và người đối diện, cho thấy sự chỉn chu, nếp sống, phẩm chất, nhân cách, vẻ đẹp ‘bên trong’ và văn hóa của một người.

Hy vọng rằng các bạn trẻ giờ năng động, tự tin, ‘hòa nhập nhưng không hòa tan’, không quên các giá trị truyền thống, các chuẩn mực văn hóa để luôn đẹp và văn minh, lịch sự trong mọi hoàn cảnh”.

Những chia sẻ của thầy Trương Ngọc Kiểm sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Nhiều người đồng quan điểm với trăn trở của thầy giáo. Đặc biệt, không ít giảng viên các trường đại học khác chia sẻ thực trạng này.

“Đúng những gì anh chia sẻ, hóa ra việc này diễn ra ở mọi miền, các bạn trẻ đều vậy”, giảng viên một trường đại học ở Huế bình luận.

Một giảng viên khác đang công tác tại trường đại học ở Đà Nẵng bày tỏ: “Giờ có lẽ một là chấp nhận giới trẻ như vậy, hai là theo quy định của trường mà thực hiện. Chỗ tôi cũng y như vậy”.

Học sinh, sinh viên lựa chọn trang phục phù hợp với văn hóa học đường.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm cho hay, sau bài đăng, nhiều đồng nghiệp của ông là giảng viên tại các trường đại học trên khắp cả nước cũng đồng tình và chia sẻ góc nhìn về cách lựa chọn trang phục giảng đường của sinh viên ngày nay. Điều này cho thấy thực trạng diễn ra không phải ở riêng môi trường nào mà ở nhiều trường đại học trên cả nước. “Quy định sẽ luôn là cứng nhắc và các thầy cô cũng không thể đi nhắc các em mọi lúc mọi nơi ở độ tuổi này. Điều quan trọng nhất vẫn cần sự tự nhận thức của các sinh viên, của người trẻ để cùng nhau thay đổi”, thầy Kiểm nói.