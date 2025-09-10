Theo thông tin công khai mới nhất, bảng thanh toán lương và các khoản phụ cấp tháng 8 năm nay thì thu nhập của ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng trường dao động từ 19,9 đến 28,8 triệu đồng/người/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Cụ thể, 3 thành viên ban giám hiệu có thu nhập 23,6-28,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, phó hiệu trưởng phụ trách điều hành trường có thu nhập 28,8 triệu đồng. Hai phó hiệu trưởng thì một người thu nhập 27,4 và 1 người có thu nhập 24,6 triệu. Riêng Bí Thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường có thu nhập 19,9 triệu đồng.

Với cán bộ, giảng viên, nhân viên người lao động, thu nhập dao động từ mức dưới 10 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/tháng. Trong đó, phần lớn có thu nhập trong mức trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Một số cán bộ, giảng viên có mức thu nhập trên 20 triệu/tháng. Một số trường hợp có thu nhập của tháng 8 cao hơn mức 30 triệu đồng do có thêm khoản truy lãnh. Mức thu nhập thấp nhất là hơn 2 triệu/tháng.

Theo thông tin công khai, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện có 927 viên chức, người lao động. Tháng 8, trường chi trên 11 tỉ đồng cho lương và thu nhập của người lao động toàn trường.