Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong số này có nhiều người công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như hiệu trưởng, giám đốc đại học, học viện, giảng viên và giáo viên.

Trong số những người trong ngành giáo dục và đào tạo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang, là nữ Hiệu trưởng THPT duy nhất trong cả nước trúng cử lần này.

Với kết quả này, bà Châu Quỳnh Dao có 3 nhiệm kỳ liên tiếp trúng cử đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15 và 16.

Bà Châu Quỳnh Dao (sinh ngày 18/5/1977), dân tộc Khmer, quê phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hiện là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang). Bà từng là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Bà có trình độ Đại học Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Cao cấp lý luận chính trị; đồng thời sở hữu bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2).

Trước khi giữ cương vị hiện tại, bà có hơn 10 năm giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (Kiên Giang), đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Đảng ủy viên.

Từ năm 2014 đến tháng 7/2024, bà là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kiên Giang (nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú An Giang 1), đồng thời là Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

Từ tháng 8/2024 đến nay, bà giữ chức Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang.