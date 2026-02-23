Từ cựu học sinh đội tuyển đến người thầy dẫn dắt

Thầy Trần Xuân Bình là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và từng đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 11, giải Nhì vào năm lớp 12.

Khi đang là sinh viên năm thứ tư ngành sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy Bình đã được các thầy cô ở trường cũ ngỏ lời mời về hỗ trợ đội tuyển học sinh giỏi.

“Khi được quay về trường hỗ trợ các em khóa dưới, tôi rất hào hứng vì có thể truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm từng tích lũy khi tham gia đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc đó tôi cũng khá lo lắng vì kỹ năng sư phạm còn non, sợ mình chưa truyền tải được hết những gì cần thiết”, thầy Bình nhớ lại.

Thầy Trần Xuân Bình, chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Bình chính thức về công tác tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ đó đến nay, năm học nào thầy cũng tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường, trong đó có 3 lần giữ vai trò chủ nhiệm đội tuyển.

Ít ai biết rằng, ngay từ khi quyết định theo học ngành sư phạm, thầy đã ấp ủ ước mơ được quay trở lại chính ngôi trường cấp 3 của mình để giảng dạy. Một lý do quan trọng thôi thúc thầy trở về là khát vọng còn dang dở từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

“Ngay từ khi bắt đầu giảng dạy, tôi luôn ấp ủ mong muốn học trò sẽ thay mình chạm tới ước mơ giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Suốt 1 thập kỷ qua, đó vừa là động lực, vừa là mục tiêu thôi thúc tôi không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy”, thầy Bình chia sẻ.

Theo thầy Bình, khó khăn lớn nhất khi dẫn dắt đội tuyển môn Tiếng Anh là xây dựng nguồn bài tập phù hợp. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đòi hỏi thí sinh có năng lực ngôn ngữ toàn diện ở trình độ cao và tiếp cận nhiều dạng tài liệu thực tế. Do đó, việc tìm kiếm, chọn lọc học liệu để thiết kế bài tập tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt với các kỹ năng đọc và nghe.

Bên cạnh đó, khoảng thời gian ôn luyện học sinh giỏi là giai đoạn đầy áp lực với học sinh khi các em phải tiếp thu khối lượng kiến thức khổng lồ. Vì vậy, ngoài việc làm đề và chữa đề, giáo viên phải đa dạng phương pháp giảng dạy để duy trì hứng thú học tập, giúp học sinh không chán nản. Việc chia nhóm học sinh, giao nhiệm vụ để các em hỗ trợ lẫn nhau cũng được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả ôn luyện.

Thầy Trần Xuân Bình cùng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm học 2025-2026.

Mỗi đêm, thầy luôn trăn trở với từng trang giáo án nhằm mang đến những bài giảng hay, những giờ học tốt. Tuy nhiên, trong hành trình ấy, thầy không đơn độc. Các giáo viên trong tổ bộ môn cùng tham gia bồi dưỡng, mỗi người một phong cách giảng dạy khác nhau, góp phần tạo nên môi trường học tập linh hoạt và giàu cảm hứng.

“Với tôi, mỗi kỳ thi chọn học sinh giỏi chỉ là một chặng nhỏ trong hành trình các em khám phá và thể hiện năng lực ngôn ngữ của mình. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ tối đa để học sinh phát huy hết khả năng và đi xa nhất có thể.

Trong suốt quá trình giảng dạy, tôi không chỉ đứng trên bục giảng với vai trò giáo viên mà còn đồng hành như một đàn anh đi trước. Có lúc, tôi là một người bạn, sẵn sàng lắng nghe những áp lực thi cử hay câu chuyện trong cuộc sống của các em. Khi học sinh cảm thấy tin tưởng, hành trình học tập sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn”, thầy Bình chia sẻ.

Ước mơ thời học sinh đã thành hiện thực

Năm học 2025-2026 đánh dấu lần thứ 3 thầy Bình đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng là năm đội tuyển đạt thành tích ấn tượng với 16/16 học sinh tham dự đều có giải. Đặc biệt, năm học 2025-2026, trong số các em đạt giải đã có 2 giải Nhất, trong đó có và 1 em vừa giành giải Nhất vừa là thủ khoa toàn quốc, đó là Đoàn Thái Minh, học sinh lớp 12 chuyên Anh 1.

Thầy giáo Trần Xuân Bình và Đoàn Thái Minh, thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh.

Khoảnh khắc biết tin học trò trở thành thủ khoa học sinh giỏi toàn quốc với số điểm 16,8, thầy Bình vỡ òa hạnh phúc bởi trước đó chưa có thành viên nào trong đội tuyển quốc gia môn Tiếng Anh của trường đạt được thành tích này.

“Thành tích mà Thái Minh đạt được tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua là vô cùng xứng đáng với những nỗ lực em đã thể hiện trong suốt hành trình học tập và ôn luyện. Tôi cảm thấy ước mơ thời học sinh của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực theo một cách thật tuyệt vời và đầy tự hào”, thầy Bình chia sẻ.

Thái Minh cho biết thầy Bình không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là nguồn cảm hứng lớn trên hành trình học tập và trưởng thành của em.

Theo Minh, thầy Bình có phương pháp giảng dạy hiệu quả và khác biệt, đặc biệt là phương pháp cho học sinh chữa chéo bài của nhau. Cách làm này không chỉ làm tăng tính khách quan mà còn giúp học sinh rèn luyện khả năng tự đánh giá, tự sửa lỗi và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Với Minh, thầy Bình không chỉ là thầy giáo, mà còn là người đồng hành về tinh thần trong những giai đoạn khó khăn.

“Em nhớ mãi câu nói thầy từng nhắn khi em rơi vào giai đoạn khủng hoảng tinh thần: 'You are me and more' (Em chính là thầy và còn hơn thế nữa). Câu nói đến đúng thời điểm đã giúp em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, lấy lại niềm tin và tiếp cận môn Tiếng Anh bằng một tinh thần mới. Nếu không có sự chỉ dẫn và những lời tâm sự của thầy, có lẽ em đã không đạt được thành tích như hôm nay”, Thái Minh xúc động chia sẻ.