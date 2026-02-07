Không chỉ ngoại hình giống nhau, cặp anh em sinh đôi Lê Duy Hùng - Lê Duy Hải còn gây ấn tượng khi cùng đoạt giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố môn Toán với điểm số lần lượt là 17,5/20 và 19/20. Riêng Hải còn trở thành đồng thủ khoa ở môn Toán. Trước đó, cả hai anh em cũng giành giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường.

Cặp anh em sinh đôi Lê Duy Hùng và Lê Duy Hải (học lớp 9A7 Trường THCS Cầu Giấy). Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, hai anh em bày tỏ niềm vui với kết quả đạt được.

Nói về cách học, Hải cho biết em không có bí quyết đặc biệt, chỉ là cố gắng tích lũy mỗi ngày, trong đó, sự tập trung và chịu khó là hai yếu tố quyết định. Ngoài tập trung cao độ trong các giờ học, Hải cũng thường tranh thủ thời gian trên trường để làm các bài tập.

“Em cố gắng giải quyết hết các bài tập thầy cô giao trên lớp. Như vậy, khi về nhà, em sẽ có khoảng thời gian thoải mái hơn cho việc tìm tòi, phát triển thêm các dạng bài tập nâng cao. Em tích lũy kiến thức dàn đều, không dồn vào một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt tránh lúc thi mới bắt đầu học. Học nhanh thì khó nhớ sâu”, Hải chia sẻ.

Khi gặp những bài toán quá hóc búa và mất nhiều thời gian tìm hướng giải, Hải đặt ra quy ước, nếu quá 20 phút sẽ chuyển sang bài khác và quay trở lại sau để tránh tâm lý chán nản.

Còn Hùng cho hay, tính kỷ luật bản thân và duy trì thói quen học mỗi ngày là rất quan trọng. Trước mỗi bài toán, em thường cố gắng nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau. Từ đó, em sẽ tổng quát hóa, phát triển từ một bài toán lên thành hai, ba, thậm chí năm bài toán hoặc trường hợp khác nhau.

Với tất cả các môn, Hùng đều rất chú tâm nghe giảng trên lớp.

Hai anh em cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Phương Thảo và các bạn lớp 9A7 Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: NVCC

Cả hai anh em luôn duy trì chế độ học tập và sinh hoạt khoa học, cố gắng hoàn thành các công việc, bài tập trước 23h. “Nếu đi ngủ quá khuya, sáng ngày hôm sau sẽ khó tập trung tối đa trên lớp khi cơ thể và đầu óc mệt mỏi”, Hải nói.

Kết thúc học kỳ 1, Hùng có điểm trung bình môn Toán đạt 9,4; còn Hải đạt 10 điểm. Cả hai có tổng điểm trung bình chung học tập là 9,6. Cặp song sinh cho biết rất vui khi được học tập trong một tập thể lớp đoàn kết.

Ngoài thời gian học, Hùng và Hải có sở thích đọc sách, nhất là truyện tranh.

Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A7 cho hay, kết quả hôm nay xứng đáng với hành trình THCS và niềm đam mê môn Toán của 2 anh em.

“Hải và Hùng đam mê học Toán từ sớm và cũng được thầy cô, gia đình quan tâm bồi dưỡng. Từ lớp 7, lớp 8, cả hai anh em đã được các bạn trong lớp ngưỡng mộ về khả năng học Toán. Cả hai đều rất khiêm tốn và luôn sẵn lòng giải đáp khi các bạn hỏi. Kết quả của Hùng và Hải cũng lan tỏa tinh thần học tập cho các bạn trong lớp”, cô Thảo nói.

Cô Thảo chia sẻ vai trò của giáo viên là truyền cảm hứng, định hướng và khơi dậy niềm đam mê, còn để đi được xa như kết quả hôm nay đòi hỏi khả năng tự học của 2 anh em.

Cô Thảo nhận xét, Hùng trầm tính, còn Hải sôi nổi hơn. Cả hai tham gia nhiệt tình các hoạt động, phong trào của lớp, đặc biệt các sân chơi trí tuệ.

Duy Hùng và Duy Hải cùng bố mẹ. Ảnh: NVCC

Chị Lê Thị Thắm, mẹ của Hùng và Hải chia sẻ cặp song sinh mỗi người một cá tính: “Hải luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực; làm gì cũng quyết liệt và làm đến cùng; tính kỷ luật cao. Còn Hùng có tư duy logic và sáng tạo rất cao, làm việc gì cũng phân tích rất chi tiết”.

Chị Thắm cho biết hai anh em bộc lộ năng khiếu Toán từ sớm nên gia đình định hướng cho các con theo môn này ngay từ nhỏ. Là sinh đôi và luôn học cùng lớp, hai em có thể hỗ trợ, giảng bài cho nhau khi một người chưa hiểu bài. Chị vui vì các con chăm học nhưng vẫn biết quan tâm, chia sẻ với bố mẹ. Vào dịp hè, hai anh em thường phụ mẹ đi chợ, nấu cơm và làm việc nhà. Theo chị Thắm, gia đình muốn các con rèn luyện sự nhanh nhạy, biết quản lý chi tiêu và trang bị kỹ năng sống để phát triển toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào việc học.

Thông thường, mỗi tối, vợ chồng chị sắp xếp cho các con nghỉ giữa giờ học để cùng đi dạo khoảng 30 phút. "Khoảng thời gian đó, bố mẹ và các con có thể vừa rèn luyện sức khỏe vừa cùng trò chuyện, chia sẻ về việc học hành, gia đình", chị Thắm nói.

Hùng và Hải cùng tập thể lớp 9A7 của Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, Hùng và Hải cho biết các em muốn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10, tiếp tục theo đuổi môn Toán và hướng đến môi trường THPT có nhiều hoạt động để phát triển toàn diện.

“Dù học trong môi trường nào, chúng em cũng cần giữ kỷ luật và duy trì thói quen học mỗi ngày. Chúng em muốn rèn tinh thần học hỏi, không sợ sai. Bởi nếu sợ sai và không dám hỏi thầy cô, mình sẽ không biết cách giải và khó mở rộng kiến thức”, Hùng nói.

Kết quả của anh em Hùng - Hải góp phần vào chuỗi thành tích của Trường THCS Cầu Giấy năm nay với tổng 32 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, gồm: 10 giải Nhất, 9 giải Nhì, 11 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.