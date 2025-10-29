Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, vào ngày 27/10 vừa qua, thầy P.T.T, giáo viên tại một trường THCS ở xã Thuận Mỹ, đang đi ra vườn để thăm dụng cụ bẫy cá thì bất ngờ bị một con cá sấu ước nặng khoảng 8kg, lao ra tấn công vào chân.

Chân của thầy T. bị thương do bị cá sấu cắn. Ảnh: AD.

Trong cơn hoảng loạn, thầy T. đã tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh lập tức chạy đến hỗ trợ và may mắn đã khống chế, bắt được con cá sấu.

Sau khi vụ việc xảy ra, thầy giáo được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu với vết thương ở chân. Các bác sĩ đã khâu lại vết thương cho thầy.

Sự việc thầy giáo bị cá sấu cắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội vào tối 28/10.

Theo người dân địa phương, con cá sấu này được một hộ dân trong khu vực nuôi và đã từng xổng chuồng trước đó. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm trong công tác nuôi nhốt, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.

Con cá sấu xổng chuồng, cắn rách chân thầy giáo ở Tây Ninh. Ảnh: AD.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc con cá sấu nêu trên.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của hộ gia đình nuôi nhốt để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.