Trong môi trường mầm non vốn quen thuộc với hình ảnh các cô giáo dịu dàng, sự bền bỉ của một thầy giáo trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Ở Trường Mầm non Đông Mai (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), thầy giáo Đoàn Văn Minh (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Mai) đã dành trọn hơn 30 năm cho nghề “trồng người” ở bậc học mầm non, nơi tuổi thơ bắt đầu.

Thầy giáo Đoàn Văn Minh hơn 30 năm miệt mài dạy học sinh bậc mầm non.

Nhớ lại thời điểm mới đi dạy vào năm 1994, khi vừa về công tác tại Trường Mầm non Đông Mai, thầy Minh bước vào nghề trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề.

Trường Mầm non Đông Mai hồi đó là một cơ sở nhỏ, tuềnh toàng với 8 lớp học và do chính quyền xã quản lý. Lương giáo viên mầm non khi ấy được trả bằng thóc, và mỗi tháng, thầy nhận được 30 kg.

Theo ghi nhận, thời điểm đó thầy Minh là một trong những nam giáo viên mầm non đầu tiên của cả nước.

Nhiều người ngạc nhiên, thậm chí khuyên thầy nên chuyển sang nghề khác để đỡ vất vả hơn. Thế nhưng, với tình yêu trẻ và sự kiên định, thầy Minh vẫn bám trường, bám lớp.

Các cháu bé trong lớp được thầy Minh coi như con và chăm sóc, hướng dẫn học, chơi mỗi ngày.

Hiện nay, Trường Mầm non Đông Mai khang trang hơn với 18 lớp. Thầy Minh phụ trách lớp 5 tuổi với sĩ số 35 học sinh, đông nhất trường.

"Cứ mỗi đầu năm học, lớp của tôi luôn có rất đông phụ huynh đăng ký cho con theo học nhưng theo quy định, mỗi lớp học không được quá 35 em. Có những phụ huynh từng được tôi dạy thời mầm non nên rất tin tưởng", thầy Minh cho hay.

Chia sẻ về nghề, thầy Minh nói, làm giáo viên mầm non phải kiên trì, yêu nghề, yêu trẻ. Với đặc thù công việc kéo dài từ 6h30 đến 17h30, giáo viên mầm non phải tỉ mỉ, vất vả khi dành thời gian hướng dẫn trẻ từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ, việc vệ sinh, uốn nắn từng lời nói.

Không gian lớp học được thầy Minh tự tay trang trí sạch sẽ, đồ chơi phong phú, ngăn nắp tại lớp 5 tuổi.

Lập gia đình nhưng không có con, với thầy, mỗi em nhỏ không chỉ là học trò mà còn là những đứa con thân yêu. Thầy Minh coi 35 gương mặt hồn nhiên như những thành viên trong gia đình, như niềm vui sống mỗi ngày của mình.

Điều đáng quý là trong suốt những năm gắn bó với trẻ nhỏ, thầy Minh luôn tìm tòi, sáng tạo để mang lại cho các em môi trường học tập sinh động và ấm áp nhất. Thầy tự tay làm đồ chơi từ những vật liệu đơn giản, thân thiện. Thay vì nghỉ ngơi vào các dịp hè, thầy tìm vật liệu an toàn để làm thêm đồ chơi cho trẻ trước năm học mới.

Năm 2024, thầy còn bỏ ra 34 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua đồ chơi mới và trang trí lại lớp học, biến nơi đây thành một không gian rực rỡ sắc màu, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Lớp dạy trẻ 5 tuổi của thầy có số lượng dụng cụ học tập, vui chơi rất phong phú, đa dạng, thu hút các bé học tập. Đồ dùng sau khi sử dụng được thầy trò sắp xếp ngăn nắp.

"Tôi không có con nên các cháu ở đây tôi coi như con trong nhà. Ngoài việc giảng dạy, tôi chăm sóc các cháu và thành thạo từ việc buộc tóc, cho ăn, ru ngủ, hướng dẫn vui chơi. Tôi coi lớp học như ngôi nhà thứ 2 của mình, các cháu như con nên việc bỏ tiền túi ra chỉnh trang không gian học tập và mua đồ chơi cho trẻ là niềm vui và không đắn đo gì", thầy Minh tâm sự.

Trải qua hơn 30 năm đứng lớp, thầy Minh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục.

Sự tận tâm và hy sinh thầm lặng ấy đã mang về cho thầy Minh nhiều danh hiệu cao quý trong ngành giáo dục.

Trong các kỳ thi giáo viên mầm non giỏi ở trường cũng như cấp thị xã, cấp tỉnh, thầy luôn đạt thành tích cao. Đặc biệt, thầy Minh đã được Bộ GD-ĐT công nhận có thành tích xuất sắc trong giáo dục trẻ khuyết tật.

Chăm trẻ bình thường đã vất vả, chăm và dạy trẻ khuyết tật, tự kỷ còn gian nan hơn. Nhưng bằng tình yêu thương, sự kiên trì và những kỹ năng được đào tạo bài bản của thầy, các bé sau một thời gian được hướng dẫn đã có sự thay đổi rõ rệt, biết tự túc việc vệ sinh cá nhân, hiểu và hòa đồng với các bạn, tiếp thu mọi thứ xung quanh.

Trường Mầm non Đông Mai, nơi thầy giáo Đoàn Văn Minh công tác, nay đã khang trang hơn trước rất nhiều.

Sau tất cả, phần thưởng lớn nhất thầy Minh nhận được chính là tình cảm trong trẻo, sự hồn nhiên tin yêu của học trò và lòng kính trọng từ phụ huynh.

Hiện nay, thầy Minh là một trong hai thầy giáo mầm non của Quảng Ninh; trên cả nước có hơn 400 thầy giáo mầm non.

Bà Phạm Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường mầm non Đông Mai cho biết, thầy Minh là người có chuyên môn, yêu mến trẻ và tận tuỵ với công việc. “Hàng năm, trường vẫn sắm đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo quy định, nhưng thầy Minh luôn tự bỏ tiền lương ra để mua thêm vì muốn cho trẻ đủ đầy hơn. Mỗi đầu năm học mới, lớp của thầy Minh như được tô điểm thêm vì thầy rất chú trọng việc nâng cao môi trường học tập, vui chơi của các cháu”, bà Hiên cho biết.