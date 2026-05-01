Học viện Bóng đá Nutifood khởi động Ngày hội bóng đá nhí 2026 kết hợp tuyển sinh Khóa 4 tại SVĐ Thanh Trì, thu hút hàng nghìn thí sinh nhí cùng phụ huynh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham gia. Theo BTC, những phần kiểm tra chuyên môn được triển khai một cách bài bản, phù hợp với lứa tuổi dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen - thầy của nhiều ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuận Trường, qua đó giúp Ban huấn luyện có cái nhìn tổng thể về khả năng vận động, kỹ thuật và tiềm năng phát triển của từng bé.

Các cầu thủ nhí vượt qua nhiều thử thách.

Sau quá trình sàng lọc, những gương mặt nổi bật được lựa chọn để bước tiếp vào vòng loại tại Gia Lai - chặng kế tiếp trong hành trình tìm kiếm nhân tài cho Khóa 4.

Không chỉ là một buổi tuyển chọn, ngày hội mang đúng tinh thần của một không gian trải nghiệm mà nhiều gia đình đã mong đợi. Các em nhỏ lần lượt tham gia các thử thách như: Zic-zac tốc độ, sút bóng… Sự xuất hiện của Quốc Việt - cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện cũng là lý do khiến nhiều phụ huynh và em nhỏ đến tham gia ngày hội. Ngoài việc giao lưu, Quốc Việt động viên và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh nhí.

Sau Hà Nội, Ngày hội bóng đá nhí tiếp tục diễn ra tại TP.HCM trong 2 ngày 16 và 17/5,

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ngày hội, tất cả các em nhỏ còn có cơ hội tham gia lớp học bóng đá do HLV Guillaume Graechen trực tiếp hướng dẫn. Hoạt động này hướng tới việc xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông nhất, đồng thời mang đến trải nghiệm đặc biệt khi các em được tập luyện theo giáo án chuyên nghiệp trong một không gian tập thể quy mô lớn.