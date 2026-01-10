Bệnh nhân D.T.C. (67 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng yếu tứ chi tiến triển hơn một tháng, kèm liệt mặt ngoại biên bên trái. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị tại tuyến dưới nhưng triệu chứng không cải thiện, ngày càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

ThS.BS Lê Quốc Việt, Khoa Nội – Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết qua thăm khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân yếu tứ chi, yếu ưu thế gốc chi, kèm rối loạn cảm giác kiểu “đi găng, đi bốt” – những dấu hiệu điển hình gợi ý viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính (hội chứng Guillain-Barré).

Kết quả điện chẩn cơ cho thấy tổn thương nhiều rễ và dây thần kinh kiểu hỗn hợp myelin và sợi trục. Chọc dịch não tủy phát hiện hiện tượng phân ly đạm – tế bào, qua đó khẳng định chẩn đoán bệnh.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa giữa nội thần kinh và thận – lọc máu, các bác sĩ thống nhất chỉ định thay huyết tương. Phương pháp này giúp loại bỏ các tự kháng thể gây bệnh lưu hành trong huyết tương, kiểm soát quá trình tự miễn – cơ chế bệnh sinh chủ yếu của viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính.

So với truyền globulin miễn dịch, thay huyết tương được đánh giá có hiệu quả cao, an toàn và chi phí hợp lý hơn trong nhiều trường hợp. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân D.T.C. cải thiện rõ rệt sức cơ, dần phục hồi vận động, khả năng sinh hoạt được nâng lên đáng kể.

Các bác sĩ cho biết, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, viêm đa rễ và dây thần kinh có thể để lại di chứng nặng nề như yếu, liệt kéo dài, rối loạn cảm giác, làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế chuyên khoa thần kinh khi xuất hiện các dấu hiệu tê bì tay chân, yếu tứ chi tiến triển nhanh, đặc biệt trong giai đoạn cấp, để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa di chứng.