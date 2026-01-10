Theo Pudmed, khoảng 18,6% số ca đột quỵ xảy ra vào ban đêm, đặc biệt từ nửa đêm đến rạng sáng. Nguyên nhân chủ yếu do những thay đổi về sinh lý của cơ thể vào ban đêm, chẳng hạn như huyết áp dao động, độ nhớt của máu tăng lên, tốc độ lưu thông máu chậm lại…

Đặc biệt, với người trung niên và cao tuổi, cũng như những người mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, nguy cơ đột quỵ còn lớn hơn. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng, để phòng tránh đột quỵ ban đêm, việc hình thành những thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi ngủ hết sức cần thiết.

Không ăn quá no, nhiều dầu mỡ, muối

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Tim mạch châu Âu, ăn tối quá nhiều, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo và muối, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hệ tim mạch. Các phân tích chỉ ra chế độ ăn nhiều muối và chất béo có thể làm huyết áp tăng, máu trở nên đặc hơn và thúc đẩy quá trình hình thành cục máu đông. Vào ban đêm, khi tuần hoàn máu chậm lại, nguy cơ tắc mạch não càng cao. Ngoài ra, ăn quá no vào buổi tối còn làm tăng đường huyết và mỡ máu, tạo thêm áp lực cho tim mạch.

Bạn không nên ăn món nhiều dầu mỡ trước khi đi ngủ. Ảnh: Ban Mai

Không vận động mạnh hoặc làm việc quá sức

Vận động thể chất rất có lợi cho sức khỏe nhưng tập luyện cường độ cao hoặc lao động quá sức vào buổi tối có thể gây tác dụng ngược. Hoạt động mạnh khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng và làm cơ thể khó thư giãn, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đối với người có bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ biến cố mạch máu não. Các chuyên gia khuyến nghị buổi tối bạn nên ưu tiên các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ chậm hoặc giãn cơ.

Không hút thuốc, uống rượu

Nicotine trong thuốc lá gây co mạch, làm tăng huyết áp và cản trở lưu thông máu. Rượu bia có thể làm tăng độ nhớt của máu, gây rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng đến huyết áp ban đêm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hút thuốc và uống rượu là những yếu tố nguy cơ độc lập của đột quỵ, đặc biệt khi sử dụng vào buổi tối - thời điểm cơ thể nhạy cảm hơn với các tác động này.

Không lạm dụng thuốc ngủ

Thuốc ngủ chỉ nên được sử dụng khi thật sự cần thiết và theo chỉ định y tế, bởi việc lạm dụng hoặc dùng kéo dài có thể gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch, đồng thời làm tăng nguy cơ lệ thuộc thuốc.

Đối với người trung niên, cao tuổi hoặc người có bệnh nền, thuốc ngủ còn có thể khiến huyết áp và nhịp tim biến động bất thường trong lúc ngủ. Vì vậy, mọi thay đổi về việc sử dụng thuốc ngủ cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc trong thời gian dài.

Không để cảm xúc tiêu cực kéo dài và không thức khuya

Căng thẳng, lo âu và kích động cảm xúc làm cơ thể tăng tiết hormone stress, khiến huyết áp và nhịp tim tăng cao. Thức khuya kéo dài làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến huyết áp ban đêm và khả năng phục hồi của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy ngủ muộn và giờ ngủ không ổn định có liên quan đến nguy cơ cao hơn của đột quỵ và bệnh tim mạch.