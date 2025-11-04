Trợ lý HLV Andre Lima đánh giá: "Đây là trận đấu khó khăn. Gamba Osaka rất mạnh, là ứng cử viên cho tấm vé đi tiếp ở bảng này. Nhưng Thép Xanh Nam Định sẽ chơi tốt khi chuẩn bị kỹ trong tuần qua, tập luyện chăm chỉ và hăng say. Chúng tôi tự tin có một trận đấu tốt nhất".

Ở lượt đi, Thép Xanh Nam Định thua Gamba Osaka 1-3 trên sân khách. Ở lượt về, khi được thi đấu trên sân Thiên Trường, đại diện của Việt Nam rất tự tin có thể giành ít nhất 1 điểm trước đối thủ mạnh.

Trợ lý HLV Andre Lima tin tưởng Thép Xanh Nam Định chơi tốt trước đại diện của Nhật Bản. Ảnh: T.L

"Quãng thời gian vừa qua chúng tôi thiếu người vì chấn thương và ốm, nhưng ở AFC Champions League có thể sử dụng nhiều cầu thủ ngoại hơn. Tôi chưa thể tiết lộ danh sách đăng ký nhưng chắc chắn Thép Xanh Nam Định có lực lượng ổn, tận dụng lợi thế sân nhà và giành kết quả tốt nhất", trợ lý HLV Andre Lima khẳng định.

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves thể hiện quyết tâm: "Mục tiêu của đội luôn là giành chiến thắng. Khi thi đấu quốc tế việc được chơi trên sân nhà là một lợi thế. Chúng tôi cố gắng để chuyển hoá lợi thế ấy thành những kết quả tốt.

Thép Xanh Nam Định thua 1-3 ở trận lượt đi. Ảnh: T.L

Thép Xanh Nam Định đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Càng trong tình cảnh này chúng tôi càng nỗ lực, quyết tâm, tập luyện chăm chỉ, nỗ lực, cùng nhau vượt khó. Trận lượt đi trên sân khách kết quả không ưng ý. Nhưng sau đó đội bóng rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh tập luyện, và tin sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở lượt về".

Trận Thép Xanh Nam Định vs Gamba Osaka diễn ra vào lúc 19h15, ngày 5/11, trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).