Sau khi Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và tuyển Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Tuyển Việt Nam sẽ sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027 nếu Malaysia bị xử thua 2 trận.

Quyết định cuối cùng về vấn đề này do AFC – đơn vị tổ chức Asian Cup, xem xét và đưa ra sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội tuyển giành quyền tham dự VCK.

Trong trường hợp tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận thắng Nepal và tuyển Việt Nam, đội bóng này sẽ mất 6 điểm, từ vị trí nhất bảng F xuống thứ 2 (6 điểm). Trong khi đó, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 12 điểm (hiện đang có 9 điểm).

Như vậy, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Lào ở trận lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 19/11 tới là chắc chắn đi tiếp vào VCK với ngôi nhất bảng. Khi đó, trận tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào tháng 3/2026 chỉ còn là thủ tục.

Hiện tại, FAM đang chuẩn bị kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng cơ hội "lật ngược thế cờ" là rất khó.