Sau những ngày chờ đợi phản hồi của FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) về đơn kháng cáo, vào tối 3/11, bóng đá Malaysia nhận y nguyên mức phạt như đã được phán quyết hồi tháng 9 cho vụ bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Cụ thể, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 11,5 tỷ đồng, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, mỗi người bị phạt khoảng 66 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

New Straits Times trích nguồn từ báo Argentina, cho thấy cầu thủ nhập tịch đã bị làm giả giấy khai sinh. Ảnh: NST

Án phạt được FIFA đưa ra sau kết quả điều tra cho thấy 7 cầu thủ trên đều không ai có gốc gác là người Malaysia và đã được FAM làm giả giấy khai sinh.

Điều đáng kể, cả 7 cầu thủ trên đều tham gia ở 2 trận tuyển Malaysia thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) tại vòng loại Asian Cup 2027, hồi tháng 6.

Giờ đây, dù FAM tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nhưng với phán quyết lần 2 của FIFA như trên, họ khó thoát được việc bị AFC xử thua 0-3 ở 2 trận đấu này. Điều đó đồng nghĩa Malaysia sẽ mất vị trí dẫn đầu bảng F, thay vào đó sẽ là các học trò của HLV Kim Sang Sik - những người đang xếp nhì với 9 điểm.

Đáng chú ý, phản ứng chung của dư luận Malaysia là không đứng về FAM. Họ cảm thấy xấu hổ cho bê bối của bóng đá nước nhà, do chính các quan chức Liên đoàn gây ra.

FAM được kêu gọi không kháng cáo lên CAS, chỉ tốn thời gian và công sức, vì gần như không có cửa thắng. Ảnh: NST

Trao đổi với New Straits Times, chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli đặt câu hỏi về quyết định kháng cáo lên CAS của FAM. Ông thẳng thắn rằng, điều đó chỉ kéo dài thời gian, tốn công vô ích:

“Chúng ta phải chấp nhận rằng bóng đá Malaysia đã thua FIFA 0-2 trong trường hợp này. Họ có bằng chứng rõ ràng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM vẫn không chịu thừa nhận họ đã vi phạm quy định của FIFA.

Có vẻ chúng ta đang tìm cách đổ lỗi cho người khác. Không cần phải làm quá lên nữa. Chúng ta muốn kéo dài vụ này đến bao giờ?

Nếu có một cuộc trưng cầu ý kiến công khai, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cho rằng đó là một sự lãng phí. Cơ hội để FAM chiến thắng tại CAS là gần như không thể”.

Vị chuyên gia này cho rằng, các quan chức FAM cần mạnh dạn nhận lỗi: “Có thể FAM muốn cho các cầu thủ thấy họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. FAM phải chấp nhận phán quyết của FIFA và sửa sai cho nền bóng đá nước nhà. Những người liên quan cần phải thừa nhận sau lầm của mình, thay vì trốn tránh trách nhiệm”.