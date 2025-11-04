Giữ nguyên mức phạt

Cơ hội lật ngược tình thế của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần như bằng không, sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA chính thức bác toàn bộ đơn kháng án và giữ nguyên án phạt vì sai phạm trong hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ cùng lệnh cấm thi đấu 12 tháng dành cho các cầu thủ vẫn giữ nguyên, đồng nghĩa bóng đá Malaysia tiếp tục đối diện giai đoạn khủng hoảng sâu.

FIFA giữ nguyên mức án phạt với FAM. Ảnh: Malaysia NT

FAM phản ứng sốc trước quyết định này. Trong thông cáo phát đi rạng sáng nay, cơ quan này thừa nhận “rất thất vọng” nhưng khẳng định sẽ tham khảo ý kiến pháp lý để cân nhắc bước tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Phản ứng của phía liên đoàn khiến bộ phận lớn người hâm mộ cảm thấy như một trò hề. Bởi vì, quyết định của FIFA là điều mà hầu như ai cũng đoán trước được.

Liên quan đến quá trình kháng án lên CAS (FAM có 21 ngày để nộp hồ sơ lên văn phòng tại Thụy Sĩ), giới chuyên môn đánh giá gần như không có cửa để bóng đá Malaysia xoay chuyển tình huống.

Theo dữ liệu thống kê từ các báo cáo thường niên của CAS, chỉ khoảng 12-15% vụ kháng án FIFA được chấp nhận toàn phần hoặc một phần, trong khi 85% bị giữ nguyên hoàn toàn.

Với những vụ liên quan tới gian lận tài liệu hoặc sai phạm hành chính, tỷ lệ thành công còn thấp hơn, chỉ khoảng 5%.

FIFA được cho là đã thu thập hồ sơ, bản sao giấy tờ gốc và xác minh từ các nước liên quan (Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan), đủ cơ sở để khẳng định hành vi “nộp tài liệu giả”.

Các luật sư nhận định CAS chỉ xem xét khía cạnh quy trình pháp lý có sai sót hay không, chứ không xét lại bản chất vụ việc. Khi quy trình FIFA được thực hiện đúng, khả năng đảo ngược gần như bằng không.

Người hâm mộ thất vọng

Ngay sau phản ứng của FAM, khi quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi nói rằng ông “bị choáng bởi quyết định của FIFA”, người hâm mộ Malaysia chỉ trích nặng nề liên đoàn.

Một số CĐV thất vọng vì FAM không đủ năng lực pháp lý để tự bảo vệ, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng liên đoàn tồn tại nhiều cái sai.

Malaysia khó thành công khi kháng án lên CAS. Ảnh: AFC

“Tất cả là ông ta gây ra, làm cả Malaysia xấu hổ, còn than thở gì nữa”, một bình luận phản ứng về thông báo của FAM và ông Yusoff Mahadi, đăng trên mạng xã hội X.

“Họ muốn tạo ra cuộc cách mạng. Giờ là cần thiết để cơ quan chức năng điều tra FAM làm giả giấy khai sinh. Người ta không dám nhận trách nhiệm của mình, thay vào đó muốn được tha bổng”, bình luận khác đề cập.

Án phạt này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn đe dọa chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của Harimau Malaya.

Nếu AFC áp dụng nguyên tắc án chồng án, tức bổ sung biện pháp xử lý với đội tuyển từng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, Malaysia có thể bị trừ điểm hoặc xử thua các trận liên quan.

“Thành công trong việc né được Indonesia ở Asian Cup 2027”, một CĐV mỉa mai; hoặc các ý kiến, “tạm biệt Asian Cup”...

FAM đang ở thế phòng ngự toàn diện, với danh dự, niềm tin và tương lai bóng đá quốc gia đều bị đặt lên bàn cân.

Khi tỷ lệ thành công ở CAS dưới 10%, không ít người Malaysia thừa nhận đây không còn là trận chiến pháp lý, mà là bài học về sự trung thực và trách nhiệm.