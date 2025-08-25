ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành set thắng lịch sử trước khi thua Ba Lan với tỷ số 1-3 trận ra quân bảng G, Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Kết quả bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 25/8
|
NGÀY
|
GIỜ
|
BẢNG
|
ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|
ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|
25/08
|
16h00
|
E
|
Canada
|3-2
|
Tây Ban Nha
|
25/08
|
16h00
|
F
|
CH Dominica
|3-0
|
Mexico
|
25/08
|
17h00
|
H
|
Nhật Bản
|3-2
|
Ukraine
|
25/08
|
17h00
|
G
|Việt Nam
|0-3
|Đức
|
25/08
|
19h30
|
E
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Bulgaria
|
25/08
|
19h30
|
F
|
Trung Quốc
|
Colombia
|
25/08
|
20h30
|
H
|
Serbia
|
Cameroon
|
25/08
|
20h30
|
G
|
Ba Lan
|
Kenya
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào cuộc phiêu lưu tại giải vô địch thế giới 2025, ra quân gặp đối thủ rất mạnh là Ba Lan, lúc 20h30 ngày 23/8.
Chủ nhà Thái Lan có màn ra quân ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 khi vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-1.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng Giải vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025, có sự tham dự lần đầu tiên của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu Giải vô địch giải bóng chuyền nữ thế giới 2025 - nơi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự, đầy đủ và chính xác.