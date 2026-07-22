Camera hành trình trên một ô tô con đã ghi lại tình huống giao thông thót tim khi một chiếc xe bán tải bất ngờ chạy ngược chiều, suýt gây ra vụ va chạm trực diện. Sự việc xảy ra vào ngày 19/7 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) .

Khi đang điều khiển chiếc xe gắn camera hành trình di chuyển đúng làn đường, tài xế Rangsan Noonkor phát hiện một xe bán tải từ phía trước lao thẳng về phía mình với tốc độ khá cao. Phương tiện này không có dấu hiệu giảm tốc hay trở lại đúng phần đường.

Trước tình huống bất ngờ, ông Rangsan lập tức đánh lái tránh sang một bên chỉ trong tích tắc, né được cú đấu đầu với xe bán tải. Nhờ phản xạ nhanh nhạy, tài xế này đã tránh được một vụ va chạm có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, ông Rangsan phải dừng xe ở lề đường để lấy lại bình tĩnh trước khi di chuyển tiếp. Chia sẻ sau đó về tình huống, ông nói rằng bản thân không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó phản ứng chậm hơn.

(Theo Newsflare)

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