"CLB Thép Xanh Nam Định xin gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Mauro Jeronimo vì những tâm huyết, nỗ lực và cống hiến dành cho đội bóng. Trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị HLV trưởng, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tâm huyết với công việc. Chúc ông thành công trên chặng đường phía trước!", CLB Thép Xanh Nam Định thông báo trong sáng 26/6.

HLV Mauro Jeronimo từ chức sau chuỗi trận thất vọng.

Quyết định chia tay đội bóng thành Nam được HLV Mauro Jeronimo đưa ra sau trận thua sát nút trước Thể Công Viettel (đá bù vòng 10 LPBank V-League). Sau thất bại trên sân Hàng Đẫy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định Thép Xanh Nam Định sẽ trở lại mạnh mẽ và đặt mục tiêu thắng Ninh Bình tại vòng 14 cuối tuần này. Tuy nhiên, ông Mauro Jeronimo đã quyết định từ chức và được lãnh đạo đội bóng thành Nam chấp thuận.

HLV Mauro Jeronimo dẫn dắt Thép Xanh Nam Định từ tháng 11/2025, thay cho HV Vũ Hồng Việt. Dưới sự dẫn dắt của ông, Xuân Son và các đồng đội trải qua giai đoạn đáng quên. Nhà đương kim vô địch V-League có 10 trận không thắng liên tiếp ở giải VĐQG, khiến họ chỉ đứng thứ 10 trên BXH với 12 điểm, kém đội dẫn đầu là CAHN tới 20 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Với vị trí và điểm số hiện tại, Thép Xanh Nam Định gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch V-League. Nhằm cải thiện tình hình, đội chủ sân Thiên Trường quyết định thay tướng để hi vọng đổi vận.

HLV Vũ Hồng Việt trở lại dẫn dắt Thép Xanh Nam Định.

Thông tin từ CLB Thép Xanh Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt sẽ trở lại với "ghế nóng". Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo lần đầu dẫn dắt Thép Xanh Nam Định vào tháng 8/2022. Ông nhận nhiệm vụ khi đội bóng đang đứng thứ 12 trong tổng số 13 CLB tham dự V-League, sau 13 vòng đấu. Nhà cầm quân sinh năm 1979 sau đó giúp đội bóng thành Nam trụ hạng thành công trước một vòng đấu.

HLV Vũ Hồng Việt sau đó cùng Thép Xanh Nam Định trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB. Ông giúp đội vô địch V-League 2023/24, giành siêu Cup 2024. Tới mùa giải 2024/25, nhà cầm quân sinh năm 1979 tiếp tục cùng đội bóng thành Nam bảo vệ thành công chức vô địch V-League.