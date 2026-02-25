Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Bangladesh diễn ra vào ngày 26/3, được xem là bước khởi động quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cuộc so tài với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tổ chức vào ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Bangladesh được biết đến với biệt danh “Những con hổ Bengal”, là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do AFC tổ chức.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia. Ảnh: S.N

Ở hai trận gần đây nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 (vòng loại cuối Asian Cup 2027). Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Việc lựa chọn đội Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp Ban huấn luyện tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia.

Chuẩn bị cho trận giao hữu này và đặc biệt là màn tái đấu Malaysia, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18/3 tới. HLV Kim Sang Sik khả năng có nhiều thay đổi về nhân sự so với đợt tập trung gần nhất, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Xuân Son, Văn Hậu hay những gương mặt trẻ ở U23 Việt Nam.