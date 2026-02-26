Xuân Son vẫn tịt ngòi

Ba trận đấu liên tiếp ở V-League kể từ khi trở lại sau chấn thương người hâm mộ vẫn chưa được thấy hình ảnh Xuân Son ăn mừng bàn thắng, dù chân sút này có hơn 220 phút thi đấu trên sân.

Chân sút từng “làm mưa làm gió” tại V-League, từng bùng nổ mạnh mẽ trong màu áo tuyển Việt Nam, đang rơi vào chuỗi trận im tiếng hiếm thấy trong sự nghiệp.

Xuân Son vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất

Với một tiền đạo đẳng cấp, tịt ngòi vài trận không phải thảm họa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Xuân Son không chỉ là cây săn bàn số một, mà còn là trụ cột về tinh thần, là điểm tựa lối chơi của CLB Thép xanh Nam Định. Khi anh chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất, đội bóng thành Nam lập tức bộc lộ những bất ổn lớn trong cách vận hành hàng công.

Hệ lụy thấy rõ trên bảng xếp hạng. Từ vị thế của nhà đương kim vô địch, Thép xanh Nam Định lúc này lại phải đối mặt với áp lực cuộc đua trụ hạng – một kịch bản khó ai ngờ tới trước khi mùa giải khởi tranh.

Công bằng mà nói, Xuân Son vẫn di chuyển rộng, vẫn tạo khoảng trống, vẫn thu hút hàng phòng ngự đối phương. Nhưng tiền đạo được đánh giá bằng bàn thắng. Khi những pha dứt điểm chưa còn độ “sát thương” cao nhất, niềm tin của toàn đội và bản thân Xuân Son chắc chắn cũng đang đối mặt với vấn đề tâm lý chẳng nhỏ.

Không chỉ Nam Định âu lo

Sự lo lắng, vì thế, không dừng lại ở sân Thiên Trường. Khi Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất, người phải suy nghĩ nhiều hơn cả chính là HLV Kim Sang Sik. Bởi vào lúc này tuyển Việt Nam thực sự cần Xuân Son cho các trận đấu sắp diễn ra trong tháng 3 tới.

Điều này khiến HLV Kim Sang Sik âu lo

Không chỉ là cần mà thậm chí rất cần, bởi thực tế lúc này các chân sút khác ở tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Tuấn Hải vẫn chưa tìm được phong độ cao nhất, trong khi niềm hy vọng Đình Bắc không thể góp mặt bởi thẻ phạt ở giải U23 châu Á vừa qua.

Nhưng, dù thế nỗi lo của HLV Kim Sang Sik cũng vẫn còn những hy vọng để bám víu như sẽ có sự xuất hiện của Hoàng Hên ở đợt tập trung tới đây. Dù không phải là tiền đạo, nhưng tân binh vừa nhập tịch này lại được coi như đối tác tốt nhất đối với Xuân Son kể từ khi cùng nhau ra mắt tại V-League.

Hoàng Hên có là chìa khoá để mở lại khả năng ghi bàn cho người đồng đội cũ và cùng bay cao trong màu áo tuyển Việt Nam hay không sẽ phải chờ. Nhưng ít nhất với sự góp mặt này, ít nhiều ông Kim Sang Sik vơi đi cơn đau đầu so với người đồng nghiệp Mauro Jeronimo bên phía CLB Nam Định.