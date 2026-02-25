Chiều 25/2, trung vệ Phạm Lý Đức rời CAHN sau nửa mùa giải gắn bó. Anh gia nhập PVF-CAND theo dạng hợp đồng cho mượn. Đây là quyết định vừa giúp Lý Đức được thi đấu thường xuyên ở sân chơi LPBank V-League, vừa là sự tăng cường lực lượng giúp tân binh PVF-CAND trụ hạng.

Như vậy, trận đấu bù vòng 10 V-League giữa Thanh Hóa vs CAHN tối 24/2 là lần cuối Lý Đức góp mặt trong danh sách đội bóng đang dẫn đầu giải. Ở trận đấu này, anh ngồi ghế dự bị và không được sử dụng phút nào.

Lý Đức đầu quân PVF-CAND. Ảnh: VFF

Việc PVF-CAND mua Lý Đức là giải pháp thay cho Hiểu Minh gặp chấn thương phải nghỉ 9 tháng. Cả Lý Đức và Hiểu Minh đều là hai trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 vừa qua.

Sau khi cập bến PVF-CAND, Lý Đức có thể được thi đấu ngay ở trận làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng ngày 28/2 tới tại vòng 14 V-League. Đây là trận đấu rất quan trọng, được xem là "chung kết ngược" trong cuộc đua trụ hạng.

Hiện tại, PVF-CAND đang đứng thứ 13 BXH với 11 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng đứng "đội sổ" với 7 điểm.