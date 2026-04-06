Kỷ lục của HLV Park Hang Seo sắp bị san bằng

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích vô cùng ấn tượng, khi toàn thắng 6 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Việt Nam thắng tất cả các trận ở vòng loại một giải đấu châu lục.

Tuyển Việt Nam có bước thăng tiến trên BXH FIFA. Ảnh: S.N

Tính cả các trận giao hữu và giải đấu chính thức, tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 17 trận bất bại, trong đó có tới 15 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa. Như vậy, HLV Kim Sang Sik chỉ còn cách kỷ lục 18 trận bất bại của người tiền nhiệm Park Hang Seo đúng 1 trận.

Điều quan trọng là tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik dần định hình rõ bản sắc, trong khi nhân sự ngày một mạnh lên nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại cũng như có sự cống hiến của cầu thủ Việt kiều chất lượng.

Trở lại top 100, gian nan ở phía trước

Lần đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam có mặt trong top 100 thế giới. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng giúp tuyển Việt Nam lọt top 100 năm 2018, sau thành tích vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Thời HLV Philippe Troussier là bước trượt dài gây thất vọng nhất của tuyển Việt Nam khi rơi xuống vị trí 119 (tháng 10/2024). Đó là khoảng thời gian bóng đá Việt Nam đánh mất niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy nỗ lực trở lại top 100 của tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik là rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là cái đích cuối cùng với “Những chiến binh sao vàng”. Thậm chí, việc giữ được thứ hạng hiện tại cũng là một thách thức lớn.

Hoàng Hên chơi nổi bật trong màu áo ĐTQG. Ảnh: S.N

Điểm lại những trận thắng vừa qua của tuyển Việt Nam chủ yếu là trước các đối thủ cùng khu vực, trong khi các đội ở ngoài Đông Nam Á là những cái tên không mạnh như Nepal hay Bangladesh.

Trong năm 2026, tuyển Việt Nam tiếp tục có cơ hội nâng thứ hạng FIFA khi thi đấu ở ASEAN Cup (mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch), ngoài ra còn có FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên được tổ chức (dự kiến từ tháng 9-10).

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chỉ thực sự khẳng định được vị thế, đẳng cấp của mình phải là sân chơi châu lục, cụ thể là VCK Asian Cup 2027 hay xa hơn là vòng loại World Cup.

Ở chiến dịch VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, có thể gặp những đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Uzbekistan, Iraq, Triều Tiên…

Nhiều thử thách chờ đợi HLV Kim Sang Sik cùng các học trò ở phía trước. Ảnh: S.N

Đối đầu những đội bóng này, nếu không có sự chuẩn bị kỹ, tuyển Việt Nam khó đạt kết quả như mong đợi, và việc bị tụt hạng – có thể là bật khỏi top 100, cũng là điều rất dễ xảy ra.

Vì vậy, sự cải thiện vị trí FIFA mang tới niềm vui, động lực và lợi thế nhất định khi tiến hành bốc thăm ở các giải đấu lớn, nhưng tuyển Việt Nam phải làm được là sự nâng cấp sức mạnh, ổn định về thành tích, thăng tiến bằng thực lực.

Điều này không chỉ phụ thuộc vào HLV Kim Sang Sik cũng như các cầu thủ, mà còn với cả hệ thống bóng đá Việt Nam như đào tạo trẻ, nâng tầm V-League, tiếp tục đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, dinh dưỡng, tập huấn...