Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 26 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2025/26 mới nhất
Ở vòng đấu hạ màn LPBank V-League 2025/26, cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM trở thành tâm điểm.
Ba đội bóng gồm SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND tranh suất trụ hạng ở vòng 26 V-League 2025/26.
HAGL ngược dòng đánh bại Hà Nội FC 3-1 trên sân Pleiku ở vòng 25 LPBank V-League 2025/26, qua đó chính thức hoàn thành mục tiêu trụ hạng, trước một vòng đấu.
Đánh bại Becamex TP.HCM 2-1 ở vòng 25, CAHN có ngày nâng Cúp vô địch LPBank V-League 2025/26 với niềm vui trọn vẹn.