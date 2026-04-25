Video: SOUTHCOM

Hãng thông tấn CNN dẫn thông cáo từ Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho hay, Bộ Tư lệnh hỗn hợp Ngọn giáo phương Nam (Joint Task Force Southern Spear) hôm 24/4 đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một tàu “nghi được điều khiển bởi các tổ chức khủng bố” ở khu vực Thái Bình Dương.

Thông cáo của SOUTHCOM viết: “Thông tin tình báo xác nhận con tàu trên đang di chuyển dọc các tuyến hàng hải buôn ma túy ở khu vực phía đông Thái Bình Dương và tham gia hoạt động buôn lậu chất cấm. Hai đối tượng khủng bố, đều là nam giới, đã bị tiêu diệt. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương”.

Khoảnh khắc tàu nghi chở ma túy bị quân Mỹ không kích. Ảnh: SOUTHCOM

Đoạn video được SOUTHCOM đăng kèm thông cáo cho thấy các thiết bị trinh sát của quân Mỹ thông qua camera đã ghi lại khoảnh khắc cuộc không kích diễn ra.

Theo số liệu từ báo The Guardian của Anh, chiến dịch không kích chống các băng đảng ma túy do chính quyền Mỹ phát động ở Thái Bình Dương từ tháng 9/2025 đến nay đã khiến gần 180 người thiệt mạng.